Türkiye’den merhabalar sayın okurlarımız! Evet evet yanlış okumadınız, ülke sınırları içerisindeyim! “E! Daha geçen hafta gitmiştin hani niye geri geldin” dediğinizi duyuyorum.

Üç gündür mütemadiyen bu soruya maruz kalıyorum. Geri gelmemin iki sebebi var. Birincisi, bildiğiniz gibi Sn. Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı’ndan istifa etti. Oradan açılan boşluğa kendimin gelmesini uygun gördüğüm için derhal dönüş yaptım. Avrupa’lara medeniyet dersi vermiş bir görev adamı olmam hasebiyle bu pozisyona en lâyık kişi benim, sizin de aynı takdirde olduğunuza eminim, tşk. Gelelim ikinci sebebe. Ve tabi ki asıl sebebe: Bu hafta aslında iki açıdan çok önemli; iki yıl dönümü aynı zamana tevafuk etmiş!

Birincisi gazetemizin tavizsiz istikrar çizgisindeki 50. yıldönümü kutlamaları, ikincisi ise 21. yy edition Pazarola’nın kahkahasız tebessüm çizgisindeki 1. yıldönümü! Ben Pazarola’nın başlangıcında burada olmadığım için kırmızı kurdeleyi kesememiştim. Bilenler bilir o sıralarda Mars’ta koloni kurmuştum, botanik üzerine bilimsel çalışmalar yapıyordum. Ay’ı imara açma çalışmalarımız da bir yandan devam ediyordu. Ancak birinci yıl dönümünde buradayız elhamdülillah. Gerçi ben gazetenin de açılışında yoktum, çünkü 50 yıl önce yaşamıyordum. Ama bunun bir önemi yok, çünkü biz gençler bu hizmeti ve dâvâyı bütün gayretimizle sahiplendiğimiz sürece, Yeni Asya ilelebet payidar kalacak. Bu mübarek günler kutlu olsun. Beni başkan seçmeyi unutmayın.