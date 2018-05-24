Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli’nin yakılmasıyla ikisi otel çalışanı olmak 35’i yazar, şair, ozan ve sanatçı olmak üzere 37 kişinin öldüğü katliamla ilgili olarak “Çok üzüldüm. 12 Eylül’de içeri girdim, ama bu kadar üzülmemiştim” dedi.

Katliâmın yaşandığı sırada Sivas Belediye Başkanlığı görevini yürüten Karamollaoğlu’nun, “halkı kışkırttığı” ileri sürülüyordu. Karamollaoğlu, FOX TV’de yayınlanan ‘Liderler FOX’ta programında katıldı. Karamollaoğlu, “Seçim ikinci tura kalır mı?” sorusunu şöyle yanıtladı; “24 Haziran seçimi birinci tur için kesin bir şey söyleyemem. İkinci turda Erdoğan beni istemez. Ben olursam ben seçilirim çünkü. Sol kesimi çok farklı algıladık bu zamana kadar. Solcular bize oy verir. Benim o inancım var. Alevi kesimine gelince Alevi kesimi içinde sosyal adalet dediğimizde ikiye ayrılabilir. Son dönemde Sivas olaylarının daha anlaşılır hale geldiği kanaatindeyim. İşte bazı ses bantları da yayınlandı. Fotoğraflar da yayınlandı, sonra benim olmadığımı söylediler. Bütün bunlar bir kırılmaya neden oldu. Ben birçok insandan iyi tepkiler aldım.”

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