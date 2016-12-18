Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın sürekli 'Tarihle yüzleşelim' dediğini belirterek, "AK Parti tarihle değil, kendisiyle yüzleşsin" dedi.

DP Antalya İl Kongresi, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantı salonunda yapıldı. Genel Başkan Gültekin Uysal'ın da yer aldığı ve tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Hasan Ali Kartal güven tazeledi.

Kongrede 'Geleceğin başbakanı' sloganı ve alkışlarla karşılanan DP Genel Başkanı Uysal, konuşmasında isim vermeden 2008 ile 2009 yılları arasında DP Genel Başkanlığı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ak Parti iktidarını terörle mücadele konusunda ağır dille eleştirdi. Uysal, "Daha birkaç gün evvel 2017 bütçesi görüşmeleri yapılırken İçişleri Bakanı eline aldığı tablolarla yıl yıl PKK'nın ne kadar militan devşirdiğini, milletimizin gözü önünde kendi ayıplarını ikrar etmek mecburiyetinde kaldı. Hesap vermesi gerekenler geldiğimiz noktada sanki kendi bakanlık döneminin öncesi bir başka parti görev yapmış gibi; sanki 14 yıldır bu ülkeyi bir başka parti yönetmiş gibi muamele yaparak, kendi döneminde bu sayının düşme trendine girdiğini ifade edebilmektedir" diye konuştu.

İktidarın, bugün ülkeyi içinden çıkılmaz süreçlere soktuğunu ileri süren ve sürekli 'Tarihimizle yüzleşelim' dediğini aktaran Uysal, "Bu millet tarihimizle yüzleşerek zaten onların değerlendirmelerini yapmıştır" dedi. FETÖ'ye ve PKK'ya sözler verildiği için ülkenin bu hale geldiğini kaydeden Uysal, bugün hakim ve savcıların bile adalete güvenmediğini belirtti. Uysal, 2010 yılında Anayasa değişikliği için referanduma giden iktidarın yine anayasa mahkemesinin yapısından, HSYK'dan şikayetçi olduğunu belirterek, "Bugün ülkeyi içinden çıkılmaz sorunlara siz gark ettiniz. Siz önce şu 14 senelik icraatınızla yüzleşin" dedi.

Suriye sınırında düşürülen Rus uçağına da değinen Uysal, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun 'Rus uçağını ben düşürdüm' şeklinde ifadede bulunduğunu söyledi. Rus uçağının düşürülmesiyle Antalya turizminin ve çiftçisinin büyük zarar gördüğünü, bu nedenle Antalyalıların 'Uçak Antalya'da düştü' şeklinde değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Uysal, şimdi de Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun, "Davutoğlu kendi düşürmediği Rus uçağını 'ben düşürdüm' diyerek yanlış yaptı" sözlerini hatırlatarak, "O zaman aklınız neredeydi?" dedi.

DP Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal ise 70 yıllık bir siyasal hareket olduklarını söyledi. Ülkenin umudu ve geleceğinin DP'de olduğunu savunan Kartal, partinin iktidara geleceğini kaydetti.