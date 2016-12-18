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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

14 senelik icraatınızla yüzleşin

18 Aralık 2016, Pazar 19:10
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın sürekli 'Tarihle yüzleşelim' dediğini belirterek, "AK Parti tarihle değil, kendisiyle yüzleşsin" dedi.

DP Antalya İl Kongresi, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantı salonunda yapıldı. Genel Başkan Gültekin Uysal'ın da yer aldığı ve tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Hasan Ali Kartal güven tazeledi.

Kongrede 'Geleceğin başbakanı' sloganı ve alkışlarla karşılanan DP Genel Başkanı Uysal, konuşmasında isim vermeden 2008 ile 2009 yılları arasında DP Genel Başkanlığı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ak Parti iktidarını terörle mücadele konusunda ağır dille eleştirdi. Uysal, "Daha birkaç gün evvel 2017 bütçesi görüşmeleri yapılırken İçişleri Bakanı eline aldığı tablolarla yıl yıl PKK'nın ne kadar militan devşirdiğini, milletimizin gözü önünde kendi ayıplarını ikrar etmek mecburiyetinde kaldı. Hesap vermesi gerekenler geldiğimiz noktada sanki kendi bakanlık döneminin öncesi bir başka parti görev yapmış gibi; sanki 14 yıldır bu ülkeyi bir başka parti yönetmiş gibi muamele yaparak, kendi döneminde bu sayının düşme trendine girdiğini ifade edebilmektedir" diye konuştu.

İktidarın, bugün ülkeyi içinden çıkılmaz süreçlere soktuğunu ileri süren ve sürekli 'Tarihimizle yüzleşelim' dediğini aktaran Uysal, "Bu millet tarihimizle yüzleşerek zaten onların değerlendirmelerini yapmıştır" dedi. FETÖ'ye ve PKK'ya sözler verildiği için ülkenin bu hale geldiğini kaydeden Uysal, bugün hakim ve savcıların bile adalete güvenmediğini belirtti. Uysal, 2010 yılında Anayasa değişikliği için referanduma giden iktidarın yine anayasa mahkemesinin yapısından, HSYK'dan şikayetçi olduğunu belirterek, "Bugün ülkeyi içinden çıkılmaz sorunlara siz gark ettiniz. Siz önce şu 14 senelik icraatınızla yüzleşin" dedi.

Suriye sınırında düşürülen Rus uçağına da değinen Uysal, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun 'Rus uçağını ben düşürdüm' şeklinde ifadede bulunduğunu söyledi. Rus uçağının düşürülmesiyle Antalya turizminin ve çiftçisinin büyük zarar gördüğünü, bu nedenle Antalyalıların 'Uçak Antalya'da düştü' şeklinde değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Uysal, şimdi de Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun, "Davutoğlu kendi düşürmediği Rus uçağını 'ben düşürdüm' diyerek yanlış yaptı" sözlerini hatırlatarak, "O zaman aklınız neredeydi?" dedi. 

DP Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal ise 70 yıllık bir siyasal hareket olduklarını söyledi. Ülkenin umudu ve geleceğinin DP'de olduğunu savunan Kartal, partinin iktidara geleceğini kaydetti.

DHA

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Yorumlar

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  • vefa umurca

    19.12.2016 10:45:21

    devletimizin bekası diyenleri kabul etmiyorum 90 arı 80 leri yaşayan birisi olarak bu durumları tekrarlı yaşadık ve yaşatanlara dedik ki, sizde basit anlamda basiretsizlik ve dirayetsizliklerle alakalı sorunlar var sizden şu oyları geri alalım. yoksa su uyur düşman uyumaz. biz kendimizi şahsi çıkarlarla devlet yönetir hale getirirsek bizim üstümüze oyunlar oynayacak çokkkk. ama ben kederli, üzgün olabilirim. ama ümit varım ...YETER Kİ DEMOKRATLAR UYANSIN!!!!

  • vefa umurca

    19.12.2016 10:45:06

    ama çok yavaş. tüm sayınlar dahil herkes ile tek tek daha önce hükümet olmuş tüm parti ve şahsiyetler ile bu uzun dönemde batının ve abd nin ve suud krallarının 10 yıllık tüm desteği ile yapabildikleriniz ile dışarıdan ancak borçlanma ile ama açık ve görünür borçlanma ile yapılanları o dönem kur ve global ekonomik veriler ile karşılaştırmalı tatışmaya hazırım varsa cesaretiniz çıkınız......... amma velakin hiç bir yetkili önceden sorularını vermeden programa katılmıyor spontane hiç bir soru kabul etmiyor. yapıldı ise de hemen el konuluyor durduruluyor. örnekler ortada. şundan 10 sene önce herkes rahatça geceler boyu süren tartışmalar yapabiliyordu. ne olduda bu duruma geldik? niye demokratik kazançlardan geri dönmekte bir sorun görmüyor sağcı demokratların çoğu? olay sadece paramı? gelecek korkusumu? iaşeye alışmak mı? herne ise.

  • vefa umurca

    19.12.2016 10:43:53

    22 yıllık İstanbul icraatınıda unutmayalım. 22 yılın dörtte birinde iş yap kalanında ??? su sorunu dışında çiçek sorunumuz çözüldü. spor kompleksi sorunumuzu çözüldü. parayı bastır özeller kadar ver, tamam. sağlık parayı ver özellerde sorun çözülsün. parayı ver inşaat sorunları çözülsün. gelecek 30 yılımızı şirketlere ipotekle, sorunumuz çözülsün. peki kardeşim , 22 yıl ve 14 yıl önceki sözlerinizi siz anlatın akp' li kardeşlerim. sağcı demokratların para peşinde koşan kısmı zamanında anavatanda sonrasında dyp de ve akp de yer aldılar, peki vatan peşinde koşanlar nerede? görüyoruz ki baştaki dönemlerde orada olsalarda sonrasında , yapılanların temelinde millet kalkınması değil şahıs kalkınması olduğunu anladıkça demokrat partiye dönüyorlar, Allah doğrularla birliktedir. Hasbinallah ve nimel vekil.

  • remzi

    19.12.2016 05:08:01

    FETÖ'ye ve PKK'ya sözler verildiği için ülkenin bu hale geldiğini kaydeden Uysal Bey söyler misiniz cemaate hangi sözler verildi? Neden ille bir pisliğe temiz insanları karıştırıyorsunuz.Dostunuzu düşmanınızı tanimıyorsanız bu sizin probleminiz.Ve bu çıkış noktasıyla birilerinin istediği kördüğümdü onuda yaşıyoruz zaten.Sizde ne şiş yansın ne kebap vur abalıya

  • demokrat

    18.12.2016 20:18:12

    tamam siyasal dincilerin alternatifi merkez sağ yani demokrat misyon.yazıyı okuyunca bu davaya hiç menfaat gütmeden destek olan ve şu anda evlerinde bölünüp parçalanmadan dolayı mahzun şekilde bekleyen yüz binlerce kahraman demokrat...onlar baraj yaptılar,yol yaptılar,fabrika yaptılar,iş verdiler,aş verdiler...ama reklam yapmadılar,biatçı yetiştirmediler.tarikatlere ve cemaatlere özgürlük verdiler ama onlardan oy istemediler,onlarla pazarlık yapmadılar.biz yoksak siz de yoksunuz demediler.vallahi on binler,yüz binler kime oy vereceğiz diye çaresizlik içinde bekliyor.ama bu kadro iyi niyetli de olsa ümit vermiyor.o zaman bir yol,bir çıkış gösterin.rahmetli babam bu üzüntüyle gitti.bu lider de gider mi,davayı satar mı diyenlere ne cevap vereceğiz arkadaş.büyükler sayın sezgin gibi bir bir gidiyor;ya kalanlar ne yapıyor.yazık bu güzel insanlara,yazık bu karşılıksız Türkiye sevdalılarına.yazık....

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