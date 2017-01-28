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28 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

18 baro başkanından 'referandum' açıklaması

28 Ocak 2017, Cumartesi 21:34
İstanbul, Edirne, İzmir, Kocaeli, Bursa'nın aralarında olduğu 18 ilin baro başkanları, anayasa değişikliğiyle ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ülkemiz anayasa değişikliği adı altında Hükümdar yetkilerine sahip, ama adı Cumhurbaşkanı olan, bütün erkleri elinde bulunduran tek kişinin iktidarına sürüklenmektedir. Bu, süslenmiş anayasa paketi adı altında halkımızın oyuna sunulmaktadır" denildi.

Açıklama, "Genişletilmiş Ege ve Marmara Bölge Baro Başkanları Toplantısı"nın ardından baro başkanlarının imzasıyla yapıldı. 

18 maddelik değişiklikle yapılacak Anayasa referandumu hakkında yapılan açıklamada, "Ülkemiz anayasa değişikliği adı altında Hükümdar yetkilerine sahip, ama adı Cumhurbaşkın olan, bütün erkleri elinde bulunduran tek kişinin iktidarına sürüklenmektedir. Bu, süslenmiş anayasa paketi adı altında halkımızın oyuna sunulmaktadır. Barolar dahil hiçbir anayasal kurumun ve 'halkımızın görüşü' alınmaksızın yapılmak istenen anayasa değişikliği halkımızın bir talebi olarak ortaya çıkmamıştır. Anayasalar toplumsal uzlaşma ve mutabakat metinleridir. Oysa bu Anayasa değişikliği, henüz teklif aşamasında bile toplumu birleştirmek yerine ayrıştırıp bölmeye başlamıştır. Yetkisini anayasadan alan ve görevi insan haklarını savunmak olan Barolar olarak görmekteyiz ki, bu anayasa değişiklik paketi halkımızın hiçbir temel sorununa çözüm getirmediği gibi, kuvvetler birliği sistemi getirmekle parlamenter demokrasimizi ortadan kaldırmaktadır" denildi.

"MESELEMİZ MEMLEKET MESELESİDİR"

"Kuvvetler ayrılığının ortadan kalkması ile 'hürriyet' ortadan kalkacaktır, 'anayasa' ortadan kalkacaktır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Hakların güvence altına alınmadığı ve kuvvetler ayrılığının olmadığı bir toplumda aslında bir anayasa da yoktur. Anayasa mahkemesinin olağan üstü hal kararnamelerini denetlememe yönünde verdiği kararla, OHAL tümü ile keyfi bir KHK yönetimine dönüştürülmüş bulunmaktadır. Bu durum sürerken meşru ve demokratik bir anayasa tartışması yapılamayacağını biliyoruz. Gençlerimize 18 yaşında seçilebilme hakkı verilmek istenmesi olumludur. Ancak Anayasa mevcut haliyle 25 yaşında seçilme imkanı vermesine rağmen, Meclis'te bugün bir elin parmakları kadar bile temsil edilmedikleri ortadayken, bu düzenlemenin aslında gençleri Meclis'e taşımayacağı açıktır. Yapılmak istenen; demokratikleşmek için anayasa değişikliği değil bir rejim değişikliğidir. Ülkeyi ve insanlarının hak ve özgürlüklerini bir kişiye teslim etme girişimidir. Bu bir kişi dünyanın en demokrat insanı bile olsa bu kadar yetki ve sorumsuzlukla yine bir diktatöre dönüşeceği açıktır. Parlamenter demokratik sistemin ortadan kaldırılması girişimidir. Cumhuriyetin kurucu değerlerine saldırıdır. Kuvvetler ayrılığını yok etmektir. Sadece yürütme yetkisini değil, yasama ve yargıyı da tek elde toplamaktır. Bu Anayasa değişikliği Milli birliğimizi ortadan kaldırılarak, hem duygusal hem de fiili bölünmelere yol açacaktır. Ülkemizin eyaletlere ayrılması tehlikesi ile karşı karşıya kalınacaktır. Yurdumuzu ve milletimizi bir tek kişinin iradesine ve insafına bırakacak bu değişiklik önerisine sessiz kalmıyoruz. Bu ne bir kişinin, ne bir partinin meselesidir. Bu ne iktidar, ne de muhalefetin yanında olmak değildir. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinin yanında olmaktır. Meselemiz; memleket meselesidir ve bu memleket hepimizindir.

İMZACI BARO BAŞKANLARI 

Açıklamaya imza veren Baro Başkanları şöyle:

Aydın Barosu başkanı Gökhan Bozkurt, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, Balıkesir Barosu Başkzanı Erol Kayabay, Bilecik Barosu Başkanvekili Hasan Şahin, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, Çanakkale Barosu Başkanı Bülent Şarlan, Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, Edirne Barosu Başkanvekili Kaan Polat, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız, Kocaeli Barosu Başkanı Sertif Gökçe, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan, Tekirdağ Barosu Başkanı Erhan Sezer, Yalova Barosu Başkanı Hakan Gergeroğlu.

DHA

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