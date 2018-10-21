Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturmasına ilişkin, "15 kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı? Salı günü çok daha farklı bir şekilde grup konuşmamda anlatacağım. Orada bunların detayına gireceğim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan bazı bölümler:

"Şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yok"

Gündemdeki af tartışmalarını değerlendiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder o ayrı bir konu ama şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Bu böyle bilinsin. Şimdi birileri çıkarmış af, laf. Mağdur, mazlum 'Affettim' diyorsa o ayrı ama biz asla. O zaman adil, adaletle hükmeden iktidar olamazsınız."

Cemal Kaşıkçı soruşturması

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmaya ilişkin Erdoğan, şöyle konuştu:

"Konuyla ilgili açıklamalarımı inşallah salı günü grup toplantısında yapacağım. 15 kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı? Bunlar tüm detaylarıyla açıklanmalıdır. Bunları salı günü çok daha farklı bir şekilde grup konuşmamda anlatacağım. Orada bunların detayına gireceğim."

"İstanbul için yapacak çok işimiz var"

İstanbul'a yönelik hizmetlerinin süreceğine dikkati çeken Erdoğan, "İstanbul markasını hak ettiği yere ulaştırmak için hayata geçirecek çok projemiz, yapacak çok işimiz, dökecek çok terimiz var. Yeter ki İstanbul halkı bize destek versin, yetki versin." dedi.