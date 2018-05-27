19 ilde sandıklar taşınacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 19 ilde sandık taşıma kararı aldı. YSK’nın kararına tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Bölgede insanların oy kullanmasını engellemeye dönük bir hamle” dedi.

YSK, valilik ve il seçim kurullarından gelen sandık taşıma ve birleştirme taleplerini karara bağladı. Edinilen bilgiye göre 19 ilde sandık taşıma kararı alındı. Kararlarda 5 kilometre uzaklıktaki sandık taşıma taleplerinin kabul edildiği öğrenildi. Bu şekilde taşıma kararlarında seçmen sayısının ise dikkate alınmadığı öğrenildi. Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, HDP Milletvekili Mithat Sancar gelen taleplerin yaklaşık 270 bin seçmeni etkilediğini açıklamıştı. Tam sayı YSK kararları açıklandıktan sonra öğrenilecek. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, YSK’nın 19 ilde sandık taşıma kararına tepki gösterdi. Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve HDP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Tiryaki’nin konuyla ilgili YSK Başkanı Sadi Güven’le görüştüğünü hatırlatan Temelli, “Kendileriyle görüşme yapmamıza, uyarmamıza rağmen YSK’nın bu şekilde davranması nasıl baskı ve vesayet altında olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Sandık taşıma kararlarına dayanak olan seçim kanunu değişikliğini CHP Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi iptal istenen başvuruyu 31 Mayıs’ta görüşecek.

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