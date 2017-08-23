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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

23 Ağustos 2017, Çarşamba 13:05
Koray Aydın, 2019 yılında yapılacak olan seçimde yeni kurulacak partilerinin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olacağını belirterek, "Yaptığımız anketlerde Tayyip Erdoğan birinci turda kesinlikle kazanamıyor. Benim iddiam şu; birinci turda kazanamazsa ikinci turda o ilk turda aldığı oyu bile alamaz. Bu işin arkasında bir araya gelinerek oluşturulan bir strateji de var" dedi.

Koray Aydın,  Fox TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 2019 yılında yapılacak olan seçimde ekim ayında yeni kurulacak partilerinin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olacağını belirten Aydın, "Yaptığımız anketlerde Tayyip Erdoğan birinci turda kesinlikle kazanamıyor. Benim iddiam şu; birinci turda kazanamazsa ikinci turda o ilk turda aldığı oyu bile alamaz. Bu işin arkasında bir araya gelinerek oluşturulan bir strateji de var. Bu strateji güçlerin bir araya getirilerek AKP'nin Türkiye'de kurduğu bu hegomonik, baskıcı, ceberut yapıyı, ortadan kaldıracak Türkiye'yi rahatlatacak, ötekileştirmeyi ortadan kaldıracak  toplumun huzur duyabileceği yeni bir iklim inşası için bir organizasyondur bu" diye konuştu. 

Ekim ayı içerisinde yeni partinin kurulacağını da belirten Aydın, parti adının şu anda belli olmadığını çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

MHP'den ayrılan Koray Aydın Akşener'e katıldı

DHA

Etiketler: koray aydın, cumhurbaşkanı
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  • Serkan

    23.08.2017 15:58:05

    Taha akyol u da partide görmek istiyorum.

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