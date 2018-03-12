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12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

23 milyon eve mektup yollayacak

12 Mart 2018, Pazartesi 15:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha yeşil bir Türkiye için kaleme aldığı mektup, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 23 milyon haneye yollanacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağaçlandırmaya çok önem verdiğini söyledi. Bakan olduğu ilk gün Erdoğan'ın kendisine dünya çapında ağaçlandırma seferberliği başlatması için talimat verdiğini belirten Eroğlu, 2007'de başlattıkları ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduklarını, 2011'de dikilen fidan sayısının toplam 4 milyara ulaştığını ifade etti.

Geçen yıl yaklaşık 300 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Eroğlu, yaptıkları her merasimde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttıklarını, vatandaşların kendi diktikleri fidanlara sahip çıktığını vurguladı. Eroğlu, "Pek çok ülkede orman varlığı azalıyor ama Türkiye'de orman varlığı artıyor. Bu tapuyla sabit" dedi.

AK Parti hükümeti döneminde orman alanlarının 15 milyon dekar arttığına dikkati çeken Eroğlu, odun servetinin de yüzde 33'e yükseldiğini söyledi.

'DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDELİM'

21 Mart'ın Dünya Ormancılık Günü olduğunu hatırlatan Eroğlu, 'Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim' sloganıyla yeni bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını duyurdu.

Eroğlu, konuyla ilgili bir eylem planı hazırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yeni bir ağaçlandırma seferberliğini 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlatacağız. Ayrıca İstanbul'da tamamladığımız, Central Park'ın 4 katı büyüklüğündeki Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı açılışını canlı bağlantı ile gerçekleştireceğiz. Program çerçevesinde, Türkiye geneli ve o il ile alakalı Bakanlığımızın yatırımlarını ihtiva eden bir broşür, tohum ve Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunu posta yoluyla takriben 23 milyon hanedeki vatandaşlarımıza bir zarf içerisinde ulaştıracağız. İlk mektup Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından merasim esnasında postaya verilecek."

Mektupların PTT tarafından ulaştırılacağını kaydeden Eroğlu, zarfın içinde yer alan broşürlerde vatandaşların taleplerini, tavsiyelerini, tenkitlerini ulaştırabilecekleri iletişim bilgilerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

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