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23 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

24 Haziran seçimlerinde ilk kez yapılacak uygulamalar

23 Haziran 2018, Cumartesi 16:01
24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde birçok ilk yaşanacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim sisteminde köklü değişiklikleri öngören kritik seçim, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim sisteminde köklü değişiklikleri öngören kritik seçim, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek. Daha önce 3 Kasım 2019’da yapılacağı duyurulan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri yaklaşık 1,5 yıl önceye alındı. 

10 Ağustos 2014'te ilk kez cumhurbaşkanı halk tarafından seçilirken, bu kez cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi aynı gün gerçekleştirilecek.

Yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında da 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen sandığa gidecek.

Milletvekili seçimlerine AKP, CHP, HDP, HÜDA- PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak. BBP'nin adayları AKP, DP'nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime girecek.

Vatandaşlar, seçimlerde 550 yerine 600 milletvekili için oy kullanacak. Bazı illerin çıkaracağı milletvekili sayıları da bu kapsamda değişirken, Ankara ilk kez üç seçim bölgesine ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığına aday gösterme usulü de 24 Haziran’da farklılık gösterecek. Daha önce en az 20 milletvekili ya da son seçimde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde 10'u geçen siyasi partilerce ortak cumhurbaşkanı adayı gösterilebilirken, bu seçimde Meclis’te grubu bulunan ya da son seçimde yüzde 5 oy alan siyasi partiler ya da 100 bin vatandaşın imzasını toplayan isimlerin aday olması kararlaştırıldı.

AKP ve MHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı; CHP Muharrem İnce'yi; HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. 

100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak.

Siyasi partilerin ittifak kurarak seçime girebilmesi de 24 Haziran seçimlerinin ilkleri arasında yerini aldı.

Bu kapsamda AKP ve MHP, Cumhur İttifakı ile seçime girme kararı aldı. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ise Millet İttifakı ismi altında güçlerini birleştirdi.

Seyyar Sandık Uygulaması

Türkiye, 24 Haziran’da seyyar sandık uygulamasıyla da ilk kez tanışılacak. Engelli ve yatağa bağımlı seçmenler, sandıkların kendilerine getirilmesi suretiyle bulundukları yerde oy kullanabilecek.

Seyyar sandık kabini, yatağa bağımlı seçmenin evinde, "gizlilik temin edilecek ve oy kullanma rahatlığı sağlanacak" bir yere yerleştirilecek.

Bu kapsamda, 702 ilçede bin 227 sandık kurulacak, yatağa bağımlı 15 bin 474 seçmene sandık götürülecek.

Daha önceki seçimlerin aksine Adalet, Ulaştırma ve İçişleri Bakanları istifa etmeden seçime katılabilmesi de seçimin ilkleri arasında.

NTV

Etiketler: 24 Haziran, seçim, Türkiye, sandık oy
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