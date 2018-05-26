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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

‘25 Haziran sabahı bu satışı iptal edeceğim’

26 Mayıs 2018, Cumartesi 17:52
Kayseri’deki mitingin ardından Kırşehir’e geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cacabey Meydanı’nda toplanan kalabalığa hitap etti.

Ülkeyi dar boğazdan çıkaralım

 

Akşener, 24 Haziran’da cumhurbaşkanı seçilerek Türkiye’nin ilk kadın cumhurbaşkanı olacağını ifade etti. Akşener, Erdoğan’a Türk halkının 24 Haziran’da ‘Tamam’ diyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinin adını anmadığını, yeniden ağlama günlerine döndüğünü belirten Akşener, “Aman bana ‘Kardeşim’ demesin, benim adımı anmasın. Çünkü adını andıkları, kardeşleri Esat gibi göçüp gidiyor. Erdoğan tekrar ağlama günlerine döndü” dedi. Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde 5 yıl sonra Türkiye’nin gıdada, kendine yetecek ürünü üreten ve ithalatı bitmiş, ihracata başlamış bir Türkiye olacağını belirten Akşener, “16 yıldır ülkeye yönetenler inşaat sektörüyle milletten aldıklarını yandaşlarının cebine doldurdu. Biz beton yapmak yerine fabrika yapanların önünü açacağız” diye konuştu.

‘25 Haziran sabahı bu satışı iptal edeceğim’

Kırşehir Şeker Fabrikası’nın satılmasına da tepki gösteren Akşener, “Buradan sesleniyorum. Bu fabrikayı ve diğer 14 fabrikayı satan alanlar hiç heveslenmesin. 25 Haziran sabahı bu satışı iptal edeceğim. Millet yeniden şeker fabrikaların sahibi olacak” dedi. Konuşmasının devamında “Türkiye’nin kaynakları var” diyen Akşener, “Türkiye israf yapıyor. Türkiye, rüşvet bataklığının dibine gelmiş durumda. Yine buradan ilân ediyorum, cumhurbaşkanı seçileyim öyle yasalar çıkaracağım ki, rüşvet alanın da verenin de eli ateşte yanacak” dedi.

‘10 milyon işsiz var’

Akşener, Türkiye’de 10 milyon işsiz olduğunu vurgulayarak işsizlik sayınının azaltılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 10 milyon işsizin yüzde 26’sını gençlerin oluşturduğunu aktaran Akşener, şunları söyledi: “Son 16 yıldır ülkeyi idare edenler, Türkiye’nin dış borcunu 450 milyar dolara çıkaranlar, Türkiye’de Cumhuriyetten bu yana yapılan bütün fabrikaları ve tesisleri satarak 70 milyar doları heba edenler, yatırım yapmak yerine borç batağına sürüklemişlerdir. Bize yetki verin, biz de ülkeyi bu darboğazdan çıkaralım.”

DHA

Etiketler: meral akşener, seçim
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