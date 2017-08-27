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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

''28 Şubat'ın uzantılarıdır''

27 Ağustos 2017, Pazar 00:30
Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, geçen pazartesi günü Gülen Hareketi soruşurması kapsamında şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi, bir gün sonra da başkanlık görevinden istifa etti. Şan'ın, ifade verip, serbest bırakılmasının ardından ise gerek sosyal medyada, gerekse gazetelerin köşe yazılarında Konya'ya yönelik eleştiriler yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in oğlunun düğün törenine katılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul'a dönerken havalimanında açıklamada bulundu.

Ahmet Şan'ın olayı üzerinden Konya'ya yönelik yapılan eleştirilere tepki gösteren Davutoğlu, Konya halkının, darbe gecesi birlik ve beraberlik içinde, darbeye karşı dimdik ayakta durduğunu belirtti. 

Davutoğlu, şunları söyledi: ''Bu hain terör örgtüyle ilgili kim varsa, kim bu suça karışmışsa, hukukun gösterdiği şekilde en sert şekilde cezalandırılmalıdır. Konya'da kimse, bu hain terör örgütüyle işbirliği yapanları   himaye etmez. Aksine bugünde böyle bir teşebbüs olsa bütün bir Konya, kollektif bilinciyle ayağa kalkar. Ortada bir iddialar varsa, adli süreç devam ediyorsa herkes, bu adli süreci takip edecek. İlgili kişiler mutlaka açıklamaları yapar. Ben Türkiye Cumhuriyeti 26'ncı başbakanı olarak ve Konya milletvekili olarak şunu söylüyorum ki; kimse Konya'yı ilzam edecek tarzda suçlamada bulunamaz. Kimse Konya'nın mübarek ismiyle, Konya'ya hakaret edemez. En sert şekilde bu hain örgütün unsurları cezalandırmalıdır. Bunu da Türkiye'de adli makamlarımızın bunu yapacağına inancımız tamdır.''

Sapkın dini ideolojlerin Konya'ya hiçbir zaman giremediğini ifade eden Davutoğlu, "Hiçbir zaman burada itibar görmemişlerdir. Çünkü Konya'da, sağlam dini gelenek varlığını hep sürdürmüştür. Siyasi çizgi olarakta 28 Şubat'a bakın, 28 Şubatın darbecileri de, onlarla işbirliği yapan FETÖ de en çok Konya'yı hedef almışlardır. Bugün de Konya'yı hedef alanlar da kripto FETÖ'cülerdir ve 28 Şubat zihniyetinin uzantılarıdır. Çon açık ve net söylüyorum'' diye konuştu. 

'KİMSE KONYA'NIN ONURUYLA OYNAYAMAZ'

Davutoğlu, ''Kimse mübarek Konya ismini tahrif ederek, yazısına başlık olarak atarak, birtakım terör örgütünün mekanlarıyla Konya'yı özleştirme çabası içine girerek, Konya'nın onuruyla oynamaya kalkamaz. Ha oynar mı, oynamaya kalkan kim olursa olsun, ister kripto FETÖ'cüler, ister kripto 28 Şubatçı, ister Ak Parti içinde fitne çıkarmaya çalışan birtakım tek tük kişiler, bunlar 1.5 yıldır yapmak istediklerini yapamadıkları için bugün Konya'ya saldırıyorlar. Karşısında bizi bulurlar. Hiç kimse Konya'nın başını önüne eğdiremez. Konyalı hemşehrilerimi de seslenmek istiyorum, bu tür saldırılar karşısında birlik ve beraberliğinizi koruyun, Konya'nın içine fitne sokmak isteyenlere birlikte cevabı verin, vereceğiz'' dedi.

KİMSE KARNINDAN KONUŞMASIN

Davutoğlu, Ahmet Şan'ın serbest bırakılmasına bazı Ak Parti milletvekillerinin de tepki gösterdiği hatırlatılması üzerine, ''Adli süreç yürüyor. Adli süreç konusunda Konya'da kimsenin, kimseye bir himaye getirip gösterdiği gibi bir kanaate sahip değilim. Herkes hukuk önünde söyleyeceği sözü söyler. Bu hain terör örgütü her yere sızdığı gibi Konya'ya da sızmış ve içinde birtakım geçmişte unsurlar olmuş olabilir. Bunları da Konyalılar temizledi, çokta sağlık bir şekilde süreçler yürüdü. Ama Konyalı, bu hain terör örgütüyle işbirliği yapanı himaye etmez. Ahmet Şan da çıkar kendisi gerekli açıklamaları yapar. Böyle bir himayenin varlığı varsa herkes söylesin. Kimse karnından konuşmasın. Konyalılar olarak, Konya olarak böyle himaye söz konusu olamaz'' diye konuştu.

DHA

Etiketler: ahmet davutoğlu
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