28 Şubat’ta bile bu yapılmadı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Saadet ile ittifak için kapıyı kapatmadık’ diye açık davet gönderdiği saatlerde, Saadet Partisi’nden iktidara 28 Şubat üzerinden çok sert eleştiriler yapıldı.

Erdoğan’ın dün Cezayir’de kendisine eşlik eden gazetecilere, Saadet Partisi ile bütünleşmek istediklerini belirterek yasal olarak kapılar kapanana kadar Saadet’le ittifak kapısını kapatmayacaklarını söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise AKP’ye yönelik oldukça sert eleştirilerdi bulundu. İki liderin sözleri bugün sabah aynı anda gazetelere yansıdı.

Saadet çizgisindeki Milli Gazete’deki habere göre Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında 28 Şubat’la hesaplaşıyoruz diyenlerin Erbakan’ın yolundan gidiyoruz diye kimseyi kandırmayacağını söyledi. Karamollaoğlu şöyle dedi: “Kimse kimseyi kandırmasın. 28 Şubat’la hesaplaşmak bankalardan bir gecede 50 milyar doları hortumlayanların yakasına yapışmakla olur. 28 Şubat’la hesaplaşmak, 1 yılda faize 70 milyar ödemekle değil, tıpkı Erbakan gibi bir yılda denk bütçe yapmakla olur. 28 Şubat’la hesaplaşmak ABD ile ortak mekanizma kurmakla değil. D-8’lere sahip çıkmakla olur. 28 Şubat’la hesaplaşmak şeker fabrikalarını haraç mezat satmakla değil, 14 şeker fabrikası daha yapmakla olur. Atanamayan öğretmeni atamakla olur. Emekliyi, asgari ücretliyi, taşeron işçiyi açlığa mahkûm etmekle değil, milletin hakkını millete vermekle olur.”

‘Hükümet bir an önce incelesin’

Mersin’de yapılan bazı tutuklamalarla ilgili Saadet Partisi’ne çok ciddi ve vahim bilgilerin ulaştığını söyleyen Karamollaoğlu şunları anlattı: “FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alınan hanımların başörtülerinin zorla alındığı, başlarının zorla açtırıldığı iddia ediliyor. 28 Şubat’ta içeri alınanlara böyle bir şey yapılmamıştı. Üniversitelerde yapıldı ancak bu kadar ileriye gidilmedi. Sadece ibadet etmek istediklerinde kendilerine verildiği belirtiliyor. Nezarethane 24 saat gözetim altında. Erkek güvenlik görevlileri tarafından takip ediliyor. Başka iddialar da var ama şimdilik çok fazla detaya inmek istemiyorum. Bu iddialar doğru mu? Zorla başörtüsü çıkarma sadece Mersin’deki gözaltılara ait bir uygulama mı, yoksa Türkiye genelinde yaygın bir durum mu? Güvenlik gerekçesi ile alındığı söyleniyorsa etek, pantolon, gömlek, tişört değil de sadece başörtüsü mü güvenlik açısından tehlike oluşturuyor? Bizim sözlerimiz her zaman hükümete uyarı mahiyetindedir. Bir gerçeği gün yüzüne çıkarmak için söylüyorum. Eğer bize yanlış bilgi ulaştıysa hükümetin bir an önce buna ilişkin inceleme başlatmasını istiyoruz. Sonuna kadar konunun takipçisi olacağız.”

‘Böyle mücadele edilmez’

Hükümetin OHAL’leri ve KHK’ları FETÖ’ye dayandırarak sürekli yenilediğini belirten Karamollaoğlu şöyle devam etti: “Aslında tam olarak mücadele edilemediğini görüyoruz. Böyle sinsi bir hareketle böyle mücadele edilmez. Pinpon topu ile oynar gibi hükümetle oynuyorlar. Kim onlar, 15 Temmuz darbesini planlayanlardır. Hükümet bu durum karşısında ne yaptığının farkında değil. Binlerce, on binlerce masum insanı mağdur ediyor. Mersin’de karşılaşılan hadise de budur. Bunun hükümete bir fayda sağlamadığı da görülüyor. Bunu kim planlıyor? Bunu çözmeden FETÖ ile mücadelede başarılı olunamaz.”