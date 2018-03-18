Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı'nda bu sabah itibarıyla 3603 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Afrin şehir merkezinin tümüyle kontrol altına alındığının müjdesini bir kez daha paylaşmak istediğini dile getirerek "Mehmedimiz, Özgür Suriye Ordusu'yla beraber Afrin'e girdi" dedi. Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı: TSK, Afrin'den ilk görüntüleri paylaştı Çanakkale ruhu devam etsin... AA

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