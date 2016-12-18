37 yıl hapsi isteniyor

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik hakkında, tutuklandığı soruşturmanın sonucunda, 37 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede, Leyla Birlik'in örgütün silahlı yönteme başvurmasını övdüğü ve bu yönteme başvurmayı teşvik ettiği belirtildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da gözaltına alınarak tutuklanan HDP Milletvekili Leyla Birlik hakkındaki iddianame tamamlandı. Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Birlik'in, 'terör örgütüne üye olma', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak', 'hakaret' ve 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme ve yönetme' suçlarından 37 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

HDP'li Milletvekili Brilik'in 10 ayrı basın açıklaması, gösteri ve yürüyüşe katıldığı belirtilen iddianamede, Birlik'in, Şırnak merkezde çıkan çatışmada hayatını kaybeden ve cenazesi zırhlı araca bağlanarak sürüklenen kayın biraderi Hacı Lokman Birlik için düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüşe katılması da suç unsuru sayıldı. Birlik'in kayın biraderi Hacı Lokman Birlik'in cenaze törenine katılmasının, örgütün silahlı yönteme başvurmasını övmek olduğunu belirten savcı, şüphelinin sokağa çıkma yasaklarının protesto edildiği etkinliklerde asker ve polisi sorumlu göstererek, 'halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk etmek' suçunu işlediği ifade etti.

Birlik'in, Şırnak Devlet Hastanesinde yaşanan tartışmada bir polis memuruna "Siz hepiniz işgalcisiniz, Kürdistan'ımızda kendi topraklarımızda insanları öldürüyorsunuz. Kürt halkını öldürüp zulmediyorsunuz, size bu yaptıklarınızın hesabını tek tek soracağız" dediğini belirten savcı, şüphelinin bu sözlerle PKK'nın korkutucu gücünü kullanarak polis memurunu tehdit ettiğini vurguladı. Şüphelinin süreklilik arz eden eylemlerinin propaganda boyutunu aştığını kaydeden savcı, silahlı terör örgütü PKK ile arasında organik bağın kurulduğu, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olması nedeni ile silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu işlediğin kaydetti.