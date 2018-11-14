4 ilin CHP adayları beli oldu

CHP’nin Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adayı göstereceği 4 isim belli oldu.

CHP’de dün toplanan Parti Meclisi’nde Balıkesir Belediye Başkanı adayının Ahmet Akın olmasına karar verildi. 3 ilde ise mevcut adaylar yeniden aday olacak: Vefa Salman (Yalova) Ali Orkun Ercengiz (Burdur) Kerim Aksu (Giresun).

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