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21 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

4 milyar 39 milyon fidan diktik, inanmayan gitsin saysın

21 Mart 2018, Çarşamba 17:08
Binali Yıldırım, '16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. İnanmayan gitsin saysın.' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'de, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" dolayısıyla düzenlenen "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" buluşmasında konuştu.

Yıldırım, 21 Mart'ın Ormancılık Günü, 22 Mart'ın Dünya Su Günü, 23 Mart'ın ise Dünya Meteoroloji Günü olduğunu ifade ederek "Her 3 gün de Veysel Hoca'ya ait. Dolayısıyla 3 gün Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın faaliyetleriyle ilgili kutlamaları gerçekleştiriyoruz" dedi.

'4 MİLYAR 39 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU'

Yıldırım, son 16 yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2008-2012 yıllarında milli ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını anımsatarak şöyle konuştu:

"Bu seferberliği büyük bir başarıyla tamamladık. Ağaçlandırmada yüzümü güldürecek bir sonuç ortaya çıktı. 'Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim' kampanyasını bugün itibarıyla başlatıyoruz. Bugün itibarıyla bu kampanyayı başlatmış olacağız. Ülkemiz, insanımız, ormanlarımız için, daha güzel bir gelecek için hayırlı uğurlu olsun. Bu kampanya vesilesiyle Türkiye'de her haneye, her hanenin reisine bir mektup göndereceğiz. Türkiye'de 23 bin hane var. Her bir haneye mektup, Cumhurbaşkanımızın imzasıyla gidecek, bu kampanyanın başladığı bildirilecek. Bununla ilgili vatandaşlarımıza bütün detaylar aktarılacak.

16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bazıları diyor ki iş yapmaya yüzü olmayan, sürekli tenkit edenler, 'Bu kadar fidan dikilmemiştir.' İnanmayan gitsin saysın. Ben şahidim, yolların üzerinde bütün bölünmüş yolların üzerinde biz Orman ve Su İşleri Bakanlığımızla o zaman protokol yaptık. Hep refüjlere, yol kenarlarına yetişkin ağaçlar diktik. Bunların birçoğu büyüdü ve yolları çok daha da güze hale getirdiler."

Bugün Türkiye'nin yüzde 29'unun ormanlarla kaplı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, bunu 2023 sonuna kadar yüzde 30'a çıkaracaklarını bildirdi. 1992-2002 yıllarında yılda ortalama 75 milyon fidan üretildiğini hatırlatan Yıldırım, 2017'de üretilen fidan miktarının 322 milyona çıktığını kaydetti.

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