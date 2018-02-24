İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İdolü İnönü: Bu OHAL koşullarında ve hazırladıkları ittifak yasalarıyla Türkiye’yi 1946’dan da geri götürdüler. 46 seçimlerindeki vasata geri döndük” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afrin’e yönelik harekat için ‘savaş’ tanımlaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Savaşla müdahale arasındaki farkı bilmiyor. Amaç PYD/PKK’dan sınır hattını müdahale ederek temizlemek, savaşarak değil” ifadeleriyle eleştirdi. Cumhuriyet’in haberine göre, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş tarafından ağırlanan Akşener, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP ve MHP arasındaki ittifak hakkında da değerlendirmelerde bulunan Akşener’in açıklamaları şöyle: “AKP ile MHP’nin yaptığı ittifak ve buna ilişkin düzenlemeyi ben “sığınma yasası” diye tanımlıyorum. Bu ittifak düzenlemesi, AKP Genel Başkanı’nın o büyük güç algısının yerle bir olması anlamına gelir. İkincisi, kendi seçmen kitlesinde cevap veremeyeceği sorular ortaya çıkaracaktır. Kendi partililerinin sorularına cevap veremez, endişelerini gideremez. Kendi partililerine ne diyecek? İlk iddiası muhafazakâr demokrattı, şimdi evrildiği yer milliyetçilik.”

İdolü İnönü

Akşener şöyle devam etti; “Dış politikada kimse konuşturulmadı. Türkiye dış politikayı konuşabilseydi, Suriye’yi, Irak’ı zamanında konuşabilseydi, müzakere edebilseydi, bu noktalara gelinmezdi. Şimdi Afrin harekâtı bir zorunluluk. Ama AKP Genel Başkanı çıkmış ‘savaş’ diyor. Savaşla müdahale arasındaki farkı bilmiyor. Amaç PYD/PKK’dan sınır hattını müdahale ederek temizlemek, savaşarak değil. Şimdi Menbiç olayı da ortada kaldı. Ben soruyorum. Amerika ile dost muyuz, düşman mıyız? Bunun cevabını veremez. Anlaşılıyor ki dost olmuşuz. Bütün bunlar ciddiyetsiz ve Türkiye’nin itibarını iki paralık eden şeyler. Bizim Afrin harekâtıyla ilgili kendimize artı değer olacak tek bir cümlemiz yok. Ama birileri utanmadan Afrin’den artı değer sağlayacak şeyler peşindeler. İdolü İnönü: Bu OHAL koşullarında ve hazırladıkları ittifak yasalarıyla Türkiye’yi 1946’dan da geri götürdüler. 46 seçimlerindeki vasata geri döndük. Demek ki şeytanlaştırmaya çalıştığı İnönü’yü ince ince kıskanıyormuş. Üstelik kıskandığı İnönü, kimseye “sen alçaksın, hainsin, teröristsin” demedi. Ama ben anlıyorum ki idolü Erbakan değil, sürekli bağırıp çağırdığı İnönü imiş. Ben meydanlarda millete soruyorum, “ne haldesiniz” diye. Cevap geliyor. ‘OHAL’deyiz.’ İşte Türkiye’yi bilerek vasatlaştırıyorlar.”