550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

550 Milletvekili Girişimi adıyla bir açıklama yayınlayan çeşitli dönemlerde milletvekilliği yapmış 550 kişi referandumda ‘hayır’ tercihinde bulunacaklarını kamuoyuyla paylaştılar.

Açıklamada, “Türkiye’miz güçlü, demokrat, insancıl, saygın bir devlettir. Temelinde, halk devrimi, çetin bir bağımsızlık savaşı, emperyalizme isyan, insan haklarına bağlılık ve çağdaş uygarlık isteği vardır. Anayasalar; dinamik kuralları içerir. Birçok anayasa metinleri, uygulamaları yaşadık. Bunlar değiştirilebilir, geliştirilebilir metinlerdir. Biz vatandaşların birbirimize ve devletimize, devletimizin hepimize verilmiş karşılıklı taahhütlerini içeren anayasalar bir büyük uzlaşmanın sonucudur” ifadelerine yer verildi.

Devlet, iyi niyet beklentisi ile tek kişiye bırakılamaz

Bugün halk oylamasına sunulan, anayasa değişiklik teklifi; tek taraflı, uzlaşmadan uzak, dayatmacı bir siyasî ayrışmayı öngörüyor denilen açıklama şöyle devam etti: “Parlamenter rejimden yakınma üzerine kurulu, yaşanan gerçeklere aykırı, anayasa bilimi ile örtüşmeyen bir teklifle karşı karşıyayız. Bu anayasa önerisi gerçekleşirse, bir kişi bütçe ve örtülü ödenek yolu ile kasaya; kararnameler eli ile yasaya, sınırsız bürokrat tayin ederek masaya hükmedecektir. Üstelik yargı organlarına atadığı kişi ve kimliklerle adaletin dağıtılmasında da üstünlük elde edecektir. Devlet, iyi niyet beklentisi ile tek kişiye bırakılamaz. Yazılı kurallar bu nedenle vardır. Cumhuriyetin kurucu iradesine, gelmiş geçmiş anayasalara ve bilime aykırı olan, bu çok tehlikeli olduğunu düşündüğümüz öneriyi içimize sindiremedik.Yürekten HAYIR diyoruz.”

İstanbul – Yeni Asya