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28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

"6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz"

28 Eylül 2018, Cuma 17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan iş birliği mekanizmalarını işler kılmak noktasında fikir birliğine vardık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'ye yatırım çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Erdoğan ile Merkel görüşmesi yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Binası'nda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüşmesi sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Dört yılı aşkın bir sürenin ardından "cumhurbaşkanı" sıfatıyla Almanya'da bulunduğunu belirten Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'a nazik daveti için özellikle teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, gerek mevkidaşı Steinmeier, gerekse Merkel nezdinde tüm Alman makamlarına misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'ın ekim ayında kalabalık iş heyetiyle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildiren Erdoğan, "Karşılıklı üst düzey ziyaretlerle yakaladığımız bu ivmenin korunmasından ve daha da güçlenmesinden, güçlendirilmesinden yanayız. Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan iş birliği mekanizmalarını işler kılmak noktasında fikir birliğine vardık" diye konuştu.

İkili ilişkilere dair konuları etraflıca ele alma fırsatı bulduklarını aktaran Erdoğan, Merkel ile yarın sabah bir araya gelerek siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel ve turizme yönelik her alanda konuları değerlendirme fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Erdoğan, birkaç hafta önce Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass'ı Türkiye'de misafir ettiklerini de anımsattı.

"6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz"

Türk milletinin desteği ve direnişi sayesinde bir darbe girişimini hedeflerinden saptırdıklarına dikkati çeken Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Darbeciler, güçlü Türk demokrasisini rafa kaldırmayı başaramadılar. FETÖ'nün uzantıları tarafından gerçekleştirilen bu darbe girişiminde 251 insanımızı şehit verdik, 2 bin 193 yaralımız, gazimiz oldu. Darbe girişimi sonrasında FETÖ ve uzantılarıyla mücadele için anayasal bir mekanizma olan olağanüstü hal uygulamasına gittik. Demokrasimizi bu terör örgütünün tehdidinden kurtarmak için 2 yıl boyunca çok yoğun bir çaba sarf ettik. Bu noktada da önemli oranda başarı sağladık. 24 Haziran seçimleri sonrasında bu uygulamayı da kaldırdık. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemiz yeniden reform ve ilerleme yoluna girmiştir. Reform eylem grubumuz bu konuda gereken adımları atmaya başlamıştır. Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz. Vize serbestisinin sağlanması ve gümrük birliği güncellemesine başlanması ve katılım müzakerelerinin canlandırılması hem Türkiye'nin hem de Avrupa Birliği'nin faydasına olacaktır."

Erdoğan, bu kritik sürecin belli çevrelerin kaprislerine ve siyasi engellemelerine maruz bırakılmadan üretilmesini dilediklerini vurgulayarak, Avrupa'nın lider devletlerinden Almanya'nın vereceği desteği de önemsediklerini söyledi.

AA

Etiketler: erdoğan, merkel
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