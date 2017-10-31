65 yıl aradan sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin tarihi henüz belirlenmemiş Atina ziyaretinin şimdiden Yunanistan'da gündemin üst sıralarına oturduğu belirtildi.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre kasım sonu ya da aralık başında gerçekleşmesi beklenen Erdoğan'ın ziyaretine Atina'da şimdiden çok büyük ilgi gösteriliyor.

Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Erdoğan, 65 yıl sonra Yunanistan'a gelecek ilk TC Cumhurbaşkanı olacak.

Atina'yı son olarak 1952 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ziyaret etmişti.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİNE SAYFALARCA YER AYRILDI

Hafta sonunda, Yunan medyası Erdoğan'ın tarihi henüz belirlenmemiş Atina ziyaretine sayfalarca yer ayırdı.

Yunan gazeteleri bu ziyaretin, Türkiye'nin hem ABD hem de AB ile ilişkilerinin iyi olmadığı bir dönemde gerçekleşeceğinde birleşti.

Real News gazetesi, Erdoğan'ın Ankara'da Kocias'ı kabulünde "6 milyar euro ticaret hacmimiz, önümüzdeki yıl 10 milyara çıkmalı" dediğini ileri sürdü.

Gazete, Kocias'ın da "Türkiye'yi AB'da en hararetli savunan ülke biziz" dediğini iddia etti. Doğrulanmamakla birlikte, Yunan medyasında, Erdoğan ile Pavlopulos'un bir "dostluk anlaşması ya da protokolü" imzalayabilecekleri iddiası da yer aldı.