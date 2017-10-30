7 AKP'li belediye başkanı daha istifa ettirilecek

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 7 AKP'li belediye başkanının daha istifa ettireleceğini öne sürdü.
Barış Yarkadaş ayrıca bugün istifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un "tehdit edildiğine" dair sözlerinin bir suç duyurusu olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
Yarkadaş'a göre istifası istenenler arasında Trabzon, Uşak, Ordu ve Antalya Belediye Başkanları da var.
Habertürk gazetesine konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden istifa etmesini "imasının" yeterli olduğunu söylemişti.