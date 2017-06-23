Kılıçdaroğlu, “Güzel bir güneş var. Atmosfer oldukça güzel. ‘Adalet Yürüyüşü’müz devam ediyor. Toplumun her kesiminden sağ olsunlar, destek veren vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız var. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Bu sabah Enis Berberoğlu’nun avukatları Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak. Bu da önemli bir aşama. Umuyorum, adalet yerini bulmuş olur. Yaptığımız yürüyüş, kutsal bir yürüyüştür. Bunun bir partiyle bir kişiyle bir sivil toplum örgütüyle ilgisi yok. 80 milyonun adalet talebi için yürüyoruz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’ne 9. günde bir destek de Türk Tabipler Birliği Yüksek Konseyi ve İstanbul Tabip Odası üyelerinden geldi. Doktorlar CHP Liderinin güneş altında başladığı yürüyüşü boyunca yürüyüşe eşlik etti.
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