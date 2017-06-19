AB Bakanı Çelik: Güçlü şekilde kınıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen İslamofobik terör saldırısını kınadı.

Bakan Çelik, Twitter hesabından, "Londra'daki Finsbury Park Camisi saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz." mesajını paylaştı. Terör mağdurlarının acılarını paylaştıklarını ifade eden Çelik, herkesin terörizm, aşırılıkçılık, İslamofobi, zenofobi (yabancı korkusu-nefreti) ve antisemitizmin her çeşidine karşı birlikte hareket ettiğinde dünyanın daha güvenli bir yer haline geleceğini vurguladı. Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişi, teravih çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürmüş, saldırıda 1 kişi vefat etmiş, 10 kişi yaralanmıştı. *** Okumak için tıklayınız: Menhus ruh Londra'daydı: Müslümanları hedef alan korkunç saldırı! AA

Okunma Sayısı: 320

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.