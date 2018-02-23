AB Bakanı Çelik: Kınıyoruz; bizim için yok hükmündedir

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Hollanda Temsilciler Meclisinin kararına ilişkin "Bu parlamentonun aldığı kararı kınıyoruz, bizim için yok hükmündedir." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AKP Genel Merkezi'ne gelişinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hollanda'nın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararını nasıl değerlendirdiğine yönelik soru üzerine Çelik, tarih üzerinden polemik yapmak suretiyle ortaya çıkan bu parlamento kararlarının iyi diyaloğa ve doğru çözümlere hiçbir şekilde hizmet etmeyeceğini söyledi.

Çelik, burada bir kere daha görüldüğü gibi bir parlamentonun hiçbir şekilde konuya vakıf olmadan böyle bir karar aldığını ifade etti.

Bu kararın neticesinde ortaya çıkan şeyin hiçbir şekilde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine olanak sağlamayacağına işaret eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde bu karar sonucunda ortaya çıkan şey, bu meselenin çözümüne ve konuşulmasına, iyi bir diyalog ortamı oluşmasına da imkan sağlamayacaktır. Daha önce Türkiye buradaki tavrını ortaya koydu. Ortak bir acıdan bahsettik. Cumhurbaşkanımız o zaman yaptığı konuşmada, Tarih Komisyonu kurulmasını, herkesin arşivlerini açmasını ve bu arşivlerin açılması neticesinde ortaya çıkacak karara da herkesin saygı duymasını istedi.

O zaman, herkes çok iyi hatırlayacaktır, karşılıklı olarak güven arttırıcı tedbirler söz konusu olacaktı. Fakat karşılıklı olarak o güven artırıcı tedbirler konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili adım atılacakken, herkesin bildiği gibi, Ermenistan Anayasa Mahkemesi o kararı iptal etti. Dolayısıyla diyaloğa, burada oturup da beraber çalışmaya yanaşmayan taraf Ermenistan Anayasa Mahkemesinin kararıyla Ermenistan olmuştur."

"Bizim için yok hükmündedir"

Çelik, hem diasporanın tutumunun hem de bazı parlamentoların aldığı bu kararın esasında Ermenistan'ın daha da izole olmasına, doğru bir diyalog ortamının ortaya çıkmamasına yol açtığını vurguladı.

"Bizim arzu ettiğimiz şey, Srebrenitsa gibi bir soykırım meselesinde son derece sorumluluğu olan, son derece yanlış işlere imza atmış olan, bu soykırım konusundaki sorumluluğu açık olan Hollanda'nın bu konularda daha dikkatli davranması gerektiğiydi. Dolayısıyla Türkiye açısından bir geçerliliği yoktur." diyen Ömer Çelik, "Tabii ki Hollanda hükümetinin, parlamentonun aldığı bu karara karşı bir bilgi notunu göndermesini not ediyoruz. Bu önemlidir ama her halükarda bu parlamentonun aldığı kararı kınıyoruz, bizim için yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kıbrıs Türk tarafının ve Kıbrıs Rum tarafının onayı gerekir"

Akdeniz'deki petrol arama gerginliğinden sonra Rum tarafının, AB nezdinde bir yaptırım girişiminin söz konusu olduğu anımsatılarak bu konuda Türkiye'nin bir girişiminin olup olmayacağının sorulması üzerine AB Bakanı Çelik, şöyle konuştu:

"Bu konuları tabii konuşuyoruz. Şu açık ve net bir şekildedir, burada hem Rum tarafının tavrı yanlıştır hem de Avrupa Birliği'nin tek taraflı tutum alması yanlıştır. Doğu Akdeniz'de arama çalışmalarının olması için ortak zenginliğin sahibi Kıbrıs Türk tarafının ve Kıbrıs Rum tarafının onayı gerekir.

Avrupa Birliği, sınır sorunlarını çözmemiş, Kıbrıs Türkleriyle problemini halletmemiş Güney Kıbrıs Rum kesimini Avrupa Birliğine alarak bir hata yaptı. Şimdi de münhasır ekonomik bölge ilan ettiği yerler, biliyorsunuz Türkiye'nin kıta sahanlığıyla da çatışmaktadır. Hem Kıbrıs Türklerinin hem Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını ihlal eden bir durumdur. Dolaysıyla bu çerçevede biz hiçbir şekilde buna müsaade etmeyeceğimizi, bunu doğru bulmadığımızı ifade ettik. Avrupa Birliği, bu konularda da tek taraflı tutum almamalıdır. Tek taraflı tutum alması halinde Türkiye'nin kuşkusuz buna tepkisi olacaktır."