AB bize çok şey kazandırdı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde çok büyük kazanımlar elde ettiğini dile getirerek “AB ile tam üyelik müzakerelerine başlamamız gayri safi milli hasılamızdan millî gelirimize kadar çok pozitif etkiler yaptı” dedi.

Bakan Çelik, Habertürk’te yayımlanan programda gündemi değerlendirdi ve soruları cevapladı. Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerle ilgili bir soru üzerine Çelik, hakkaniyetli ve ilkesel temellere dayanarak yürütülen ilişkilerin iki tarafın da çıkarlarına olduğunun altını çizerek, “Biz ne için Türkiye’nin AB hedefini stratejik bir perspektif olarak koyduk? Türkiye’nin milli çıkarları için doğru bir yaklaşım olduğu için.” ifadelerini kullandı. Çelik, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde çok büyük kazanımlar elde ettiğini dile getirerek “AB ile tam üyelik müzakerelerine başlamamız gayri safi milli hasılamızdan milli gelirimize kadar çok pozitif etkiler yaptı.” dedi. Türkiye’nin tarihsel olarak bir Avrupa ülkesi olduğu ve Avrupa’ya bir yabancı ya da misafir olarak yaklaşmadığını vurgulayan Çelik, Türkiye’nin Avrupa’nın geleceğine yönelik kaygılarının da olduğunu dile getirdi. AA

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