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21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

"AB ile müzakerelere hemen başlayacağım"

20 Haziran 2018, Çarşamba 23:09
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Türkiye'nin el atıp da bozmadıkları hiçbir şeyi kalmadı. Şimdi bu bizim yeni dönemde Türkiye'yi yeniden toparlamamız lazım." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında düzenlenen mitingde, bir siyasetçinin "Meydanlar doluysa sevinebilirsin, balkonlar doluysa işler iyi demektir, çatılar da doluysa kazandın demektir" dediğini anlattı.

Medyaya seslenen İnce, "Televizyonları uyarıyorum, bakın 104 mitingimde yanlış yaptınız, şimdi geriye kaldı 3 büyük kentin mitingi. Ben de meydanlara gönlünü koyan, yüreğini koyan, beni dinlemeye gelen vatandaşlarıma sesleniyorum. Eğer aynı numarayı İstanbul, Ankara, İzmir'de de yaparlarsa miting meydanından kanalların önüne gideceğiz hep birlikte. Bakalım el mi yaman bey mi yaman. Manşet atan Erdoğan, televizyonlara program yapan Erdoğan, manşetlere direne direne gelen ben. Saraylı Erdoğan, devletin uçağıyla gezen Erdoğan, devletin parasını harcayan Erdoğan, milletin parasıyla miting yapan ben." ifadesini kullandı.

İnce, bu seçimin saraylılarla milletin evladı arasında geçeceğini iddia etti.

"Türkiye'yi toparlamamız lazım"

Türkiye'nin dış politikasını da eleştiren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kavgalı olmadığımız kimse yok, 4 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. 40 milyar dolar para harcadık. Neden? Erdoğan'ın kaprisleri yüzünden, kişisel kavgası yüzünden, Esad ile kavgası yüzünden ama bizim paralarımız gitti. 'Rus uçağını düşürdük' dedi, 'Ben talimat verdim' dedi sonra vazgeçti, 'Davutoğlu yaptı' dedi sonra 'Hava kuvvetleri komutanı yaptı' dediler sonra pilota kadar geldi iş. Türkiye'nin el atıp da bozmadıkları hiçbir şeyi kalmadı. Her şeyini bozdular. Şimdi bu bizim yeni dönemde Türkiye'yi yeniden toparlamamız lazım yeniden."

"AB ile müzakerelere hemen başlayacağım"

İnce, seçilmesi halinde AB ile müzakerelere hemen başlayacağını, cumhurbaşkanı olunca Avrupa'daki bütün başkentleri gezeceğini bildirdi.

Seçimi kazanacağına inandığını aktaran İnce, "Kazanacağımı nereden anlıyorum biliyor musunuz? Dünyada 200 ülke var, bunların 50 tanesi güçlü ülke. Bu 50 ülkenin hemen hemen hepsinin büyükelçisi benimle görüşmek istedi. Buradan anlıyorum. Yine bir şey daha söyleyeyim size. Tabi bu görüşmelerde gidip de Türkiye'yi, Erdoğan'ı kötüleyecek halim yok. Bu görüşmelerde ne anlattım? 'Özgür bir Türkiye kuracağız' dedim. 'Demokrasiyi kökleştireceğiz, Türkiye'yi kalkındıracağız' dedim. 'Yolsuzluklara son vereceğiz' dedim." dedi.

İnce, konuşmasında vaatlerini anlatmaya devam ederek çocuk bezindeki KDV'yi indireceğini vadetti.

Kazanması halinde enflasyonun ve doların düşeceğini, devletin kemer sıkacağını, Suriyelilerin evlerine gideceğini belirten İnce, özgür nesil yetiştireceklerini söyledi.

İnce, seçim günü sandıklara sahip çıkılmasını isteyerek, kendisinin de Yalova'da oy kullandıktan sonra Ankara'ya Yüksek Seçim Kuruluna gideceğini bildirdi.

İnce, miting esnasında gazetecileri bulundukları platformdan indirmeye çalışan kişileri uyararak, "Bir şey yok orada medyayla kavga etmeyin. Ben ediyorum zaten patronlarıyla. Onlar emekçi. Oturacaklar görevini yapacaklar. Sorun yok ama gazeteci olanlar dursun." ifadesini kullandı.

 

AA

Etiketler: muharrem ince, seçim
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