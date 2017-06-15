ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Bu kararın ardından ABD Büyükelçisi John Bass, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bu kararın ardından ABD Büyükelçisi John Bass, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlıktan konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Vaşington Büyükelçiliğimiz ikametgâhının önünde 16 Mayıs tarihinde yaşanan olaydan ötürü ABD makamlarının bazı vatandaşlarımız ile Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenlik personelinden bazıları hakkında tutuklama kararı aldığının öğrenilmesi üzerine, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Sayın Müsteşarımız tarafından Bakanlığımıza davet edilmiştir.

ABD makamları tarafından alınan bu kararın yanlış, yanlı ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu, Vaşington Büyükelçiliğimiz önünde yaşanan arbedenin yerel güvenlik makamlarının gerekli önlemleri almamalarından kaynaklandığı, ABD’nin benzer üst düzeyli ziyaretlerde mutat olarak aldığı tedbirler bu defa da aynen uygulanmış olsaydı bu sorunun yaşanmayacağı, dolayısıyla da yaşananlardan vatandaşlarımızın sorumlu tutulamayacağı ABD Büyükelçisine iletilmiştir.

Sözde protestocuların, terör örgütü bayrak ve sembolleriyle Vaşington Büyükelçiliğimiz ikametgâhına birkaç metre yaklaşmasına ve masum vatandaşlara saldırmalarına ABD makamlarınca gözyumulmasının ve ayrıca, Büyükelçilik kançılaryası önünde Sayın Bakanımızın korumalarına saldıran Amerikan güvenlik yetkililerine de hiçbir işlem yapılmamasının asgari bir adalet anlayışıyla bağdaştırılamayacağı da ABD Büyükelçisine bildirilmiştir.

Tarafsız ve bağımsız bir soruşturmanın sonucu olmadığı açıkça görülen bu kararın kabul edilemez olduğu ABD Büyükelçisine vurgulanmıştır.