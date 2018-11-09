ABD ikircikli davranıyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, ABD’nin PKK’lı teröristlerin başına ödül koymasını değerlendirerek, ABD’nin bir yandan PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’ye binlerce tır silâh yardımı yapıp bir yandan PKK liderlerinin başına ödül koyması zaytung haberi gibi!

ABD’nin aldığı bu karara göreceli olarak olumlu diyebilsek de, ikircikli bir tavrın ve muhtemelen daha büyük bir plan ya da gizli bir mutabakatın ürünüdür” dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, “Rewards for Justice (Adalet için Ödül)” programı kapsamında PKK’nın lider kadrosundan üç teröristin, kimlik ya da yer tesbitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü vereceğini açıkladığını söyleyen Gültekin Uysal, “21 yıl sonra, Reza Zarrab ve Hakan Atilla dâvâları, yani Halkbank üzerinden İran ambargolarının delinmesini konu eden davalar, akabinde iktidara göre ajan olduğu tescillenen ancak ne hikmetse salıverilen Rahip Brunson meselesi ve ısrarla devam eden PYD’ye yardım meseleleri ile gerilen bir dönemin ardından bu kararın alınması düşündürücüdür” dedi.

Yetkililer bu zokayı yutmamalı

ABD’nin PKK’ya uslu ol demekte, güya bir ödül avı düzenlediğini, muhtemelen bu yolla sürekli ismini değiştirdiği ancak PYD çatısı altında faaliyet gösteren terörist unsurların Suriye’deki varlığını Türkiye’ye kabul ettirmeye çalıştığını ifade eden Uysal, “Dileğimiz, yetkililerin bu zokayı yutmamasıdır. Çok bilinen bir şekilde ‘Bayram değil seyran değil, eniştem beni niye öptü’ diye sormak gerekir” şeklinde konuştu. Uysal, ABD’in İran’a yönelik aldığı ambargo kararını durdurma şartlarında saydığı “terör örgütlerine desteğin geri çekilmesi” konusunda samimî davranmasını, PYD’ye ve bölgedeki diğer terör unsurlarına yardım etmeyi bırakması gerektiğini söyledi.

Haber: Fatih Karagöz - Ankara