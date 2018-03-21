ABD ile 'anlaşmaya’ değil 'anlayışa' vardık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçtiğimiz Perşembe günü, ABD dışişleri bakanı değişikliğinden ötürü Menbiç konusunun 1, 2 hafta ertelenebileceğini paylaşmıştı. Başta Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere, birçok Türk yetkili ABD ile Menbiç konusunda anlaşıldığı yönünde açıklamalar yaptı.

Kısa bir süre sonra ABD Dışişleri bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Menbiç konusunda anlaşıldığını yalanladı. Bugün, Menbiç ‘müzakere’ sürecinde rol oynayan ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la Pazartesi günü yaptığı görüşme hakkında açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Anlayışa vardık dedik, anlaşmaya vardık demedik" dedi. Çavuşoğlu, Tillerson’a işbirliği için teşekkür ederek Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle mevcut ilişkisini şöyle değerlendirdi: ‘’Brüksel'de yaptığımız görüşmelerde en son bir yol haritası belirlemiştik AB ile. Olumlu adımlar da atıldı, adım atılmayan konular da oldu. İki taraf da birbirinden beklenti içindeyken nelerin olup nelerin olamayacağını iyi bilmesi gerekir. Bizim AB'den istediklerimiz bugüne kadar alınan kararların uygulanması. Üyelikle ilgili AB'den beklentimiz yok ama bunun nedeni biz değiliz. Takırdığı tavırdan dolayı beklenti içinde değiliz. Ne yaptığını, ne istediğini bilmeyen bir AB var.’’

Okunma Sayısı: 116

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.