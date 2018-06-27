ABD kararları bizi bağlamaz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ‘ABD’nin müttefiklerine İran’dan petrol ithalatını durdurma çağrısı yapacağına’ yönelik iddiayı değerlendirirken “ABD’nin kararı bizi bağlamaz. Uygun gördüğümüz gibi hareket ederiz” ifadesini kullandı.

Reuters ajansı, bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberinde ‘4 Kasım’a kadar İran’dan petrol alımını sıfırlayın’ şeklinde bir girişim başlattığını duyurdu. Dünya gazetesinin aktardığına göre, Zeybekci, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında bu haberin hatırlatılarak değerlendirmesinin istenmesi üzerine konuştu. Zeybekci, “ABD Ticaret Bakanlığı kararları bizi bağlamaz. Biz Türkiye’nin çıkarları için uygun gördüğümüz gibi hareket ederiz. Bizi Birleşmiş Milletler Kararları bağlar. Biz ancak BM kararlarını tanırız. Dost ve kardeş İran’ın mağdur edilmemesine özen gösterilmesine çalışırız” cevabını verdi.

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