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5 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı haberleri hakkında açıklama

05 Aralık 2017, Salı 10:03
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı haberlerinin, son derece endişe verici olduğunu belirterek, "Bu, Kudüs'ün dini ve tarihi statüsüne, uluslararası anlaşmalara ve BM kararlarına tamamen aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağına yönelik iddialara yönelik sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Bu konuya ilişkin haberlerin, son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:

"Bu, Kudüs'ün dini ve tarihi statüsüne, uluslararası anlaşmalara ve BM kararlarına tamamen aykırıdır. Böyle bir adım, zaten kırılgan olan Ortadoğu barış sürecini ortadan kaldıracak ve yeni gerilim ve çatışmalara sebep olacaktır. ABD yönetiminin bu vahim hatayı yapmayacağını ümit ediyoruz. Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünün korunması hayati önemi haizdir."

AA

Etiketler: ibrahim kalın
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  • halil

    5.12.2017 10:34:09

    Kudüs'e gidip sahip çıkacağını söyleyenler Skandallar patlayınca yine Kudüs'ü hatırladı ne diyelim...

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