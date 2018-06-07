"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

ABD Savunma Bakanı Mattis: Gördüğüm en karmaşık savaş alanı

07 Haziran 2018, Perşembe 10:40
ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye ile ABD’nin mutabakata vardığı Münbiç'te yol haritasına ilişkin, "Türkiye, NATO için bir ön cephe ülkesidir; Türkiye'nin meşru menfaatleri için bir yol bulmak zorundayız." dedi. Mattis, Suriye'deki savaş alanının çok karmaşık olduğunu ve bu konuda Türkiye ile çalışmaya devam edeceklerini yineledi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci, Mattis'e Türkiye ile ABD'nin Münbiç konusunda vardığı mutabakatın, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın ülkenin doğusunda devam eden operasyonlarını etkileyip etkilemeyeceğini sordu.

Her iki ülkenin, Türkiye'nin güvenlik menfaatleri üzerinde çalıştığını söyleyen Mattis, ABD ile Türkiye dışişleri bakanlarının hafta başında Washington'da bir araya geldiğini hatırlattı.

"Türkiye'nin meşru menfaatleri için bir yol bulmak zorundayız"

NATO müttefiki Türkiye'nin meşru güvenlik menfaatlerini nasıl ele alacakları ve onların güvenliğini nasıl artıracakları konusunda çalıştıklarını belirten Mattis, şöyle devam etti:

"Türkiye, NATO için bir ön cephe ülkesidir; Esed'in, İran ve Rusya'nın desteği ile halkına getirdiği felaketin ön cephesinde yer alan bir NATO ülkesi. Türkiye'nin meşru menfaatleri için bir yol bulmak zorundayız. Aynı zamanda, SDG de zamanında çok zor bir mücadele ile DEAŞ'ı yenen tek örgüttü; bu örgütü kenara itmeyeceğiz çünkü (SDG) henüz yenilmemiş olan DEAŞ'ı durdurmakta, yenmekte önemlidir."

 "Gördüğüm en karmaşık savaş alanı"

DEAŞ'ın yenilmesi ve bir daha ortaya çıkmamasının önemli olduğuna işaret eden Mattis, Suriye'deki savaş alanının çok karmaşık olduğunu ve bu konuda Türkiye ile çalışmaya devam edeceklerini yineledi.

Bir gazetecinin hem müttefikleri Türkiye ile hem de Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile aynı anda iş birliğini nasıl yürüteceklerini sorması üzerine Mattis, "Bu çok karmaşık bir konu. Gördüğüm en karmaşık savaş alanı ancak bunda şüphe yok ki Türkiye ile onların kaygıları konusunda çalışıyoruz, aynı zamanda da DEAŞ'ı yeniyoruz. Bu çok zor bir iş, öncelikli olarak bunu kabul ediyorum ama bunu yapıyoruz. Çözmeye çalışıyoruz ve bunu Türkiye'ye karşı değil, Türkiye'yi sayarak yapıyoruz." yanıtını verdi.

 

AA

Etiketler: ABD, Türkiye, Münbiç, anlaşma
Okunma Sayısı: 42
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD ile S-400 anlaşmazlığı sürüyor

    Trump'tan Beyaz Saray'da ilk iftar

    Erdoğan sahurda gençlerle buluştu

    Millet artık T A M A M diyecek
    📷

    Akıllı Tahta

    Bilimin ölüme çare arayışı
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    “Gazze’ye Özgürlük” yolda

    Saadet Partisi’nin afişi söküldü; CHP afişleri kesildi

    Balkonda başka, içerde başka konuşuyor

    Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz Artı Tv’ye konuştu: Ne yapsalar yetmiyor

    Gazeteciler niye hapiste?

    İktidar her rejimde, muhalefet sadece demokraside vardır

    Üniversitelerde de korku hakim

    ByLock topunu yargıya attı

    Saraybosna'da 'Direnişin Sembolü Kudüs Paneli' düzenlendi

    ‘Afrin kahramanıdır, ama daha bir dikkatli olmalı’

    AB'den ABD'ye vergi misillemesi

    Son araştırmaya göre Türkiye’de düşmanlaştırma artıyor

    Barış endeksinde geriledik

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Genel

    Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz Artı Tv’ye konuştu: Ne yapsalar yetmiyor
    Genel

    Balkonda başka, içerde başka konuşuyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Haziran’da ne olmalı?
    Genel

    Millet artık T A M A M diyecek
    Risale-i Nur'dan

    “Kadir Gecesi’ni hususan son 10 günde arayınız”
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah kimi sever, kimden yanadır?
    Caner KUTLU

    Demokrasi, fıtrat ve şeriata uygundur
    Ahmet BATTAL

    Kışla ve siyaset yaklaşımları
    Genel

    Üniversitelerde de korku hakim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.