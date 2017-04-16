Abdullah Gül'e oyunun rengi soruldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, referandum oyunu Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda 1129 nolu sandıkta kullandı.

Abdullah Gül, saat 12.35 sıralarında oy kullanacağı Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte geldi. Oy kullanacağı sınıfın önünde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Gül, fotoğraf çektirdi. Ardından sandık görevlileriyle selamlaşan Gül çifti oy pusulalarını aldı.

"ŞİMDİ MİLLETİN SÖZÜNÜ İŞİTMEK GEREKECEK"

Abdullah Gül oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Vatandaşlık görevimizi yaptık. Demokrasilerde önemli konular böyle tartışılıyor. Nihayetinde halkın önüne geldikten sonra da son söz milletin oluyor. Şimdi milletin sözünü işitmek gerekecek; ondan sonra saygıyla karşılamak. Türkiye'nin hep geleceğe bakması, Türkiye'nin geleceğe için bütün vatandaşlarımızın mutluluğu için gelecekle daha çok ilgilenilir. İnşallah iyi olur" diye konuştu.

"OYUNUZUN RENGİ NEDİR?" SORUSUNA CEVAP

Bir gazetecinin, "Sizin oyunuzun rengi nedir? Hepimiz merak ediyoruz" şeklindeki sorusun Abdullah Gül, "Açılınca hepsi çıkacak artık" şeklinde cevap verdi.