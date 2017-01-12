Açık oyda tutanak krizi

AKP’li milletvekillerinin Anayasa değişikliğinde kabine girmeden ve açık oy vermeleri CHP’li Katip Üye Özcan Purçu tarafından tutanak yapılınca kriz çıktı.

AKP’li milletvekillerinin Anayasa değişikliğinde kabine girmeden ve açık oy vermeleri CHP’li Kâtip Üye Özcan Purçu tarafından tutanak yapılınca kriz çıktı. Divanda görevli olan Purçu, 1. Madde oylama tutanağının altına muhalefet şerhi düşerek şunları yazdı; “Yapılan Anayasa değişikliği oylamasında oyların açık kullanıldığı ve kabine girmeden oyların kullanıldığı tarafımca tesbit edilmiştir.”

Purçu’nun düzenlediği tutanağa AKP’den sert tepki geldi. Eleştiriler üzerine kürsüye gelen Purçu, “Açık oy kullanan babam olsa fark etmez. Ben buraya dürüstlüğüm ile geldim. Açık oy kullanan kim olursa ben bu tutanağı tutarım. Sizin beni alkışlamanız lazım” dedi. Başkanvekili AKP’li Ahmet Aydın, Purçu’nun ‘partizanlık’ yaptığını belirterek, böyle bir şeyi yapmaya hakkı olmadığını söyledi.

Bozdağ’a göre ‘Oyun gizlenmesi gerekir’

Oyun gizlenmesi gerektiğini de belirterek çelişkili açıklamalarda bulunan Bozdağ, “Anayasadaki hüküm oylamanın gizli yapılmasıdır. Şu anda 3 oylama yapıldı, üçü de gizli yapıldı. Bazıları kabine giriyor. Bazıları kabin dışında. Gizli oylama demek kabine girip perdeyi kapatmak anlamına gelmiyor. Oyunu gizli vermek... Oyunu dışarıda kullanırken elinizdeki pulu kimse görmüyor. Önemli olan oyun gizli kullanılması, kabinde kullanılması değildir” açıklamalarında bulundu.

‘Gizli oylama’ nedir?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği oylamalarındaki gizlilik eleştirilerine yanıt verdi. ‘Gizli oylama demek kabine girip perdeyi kapatmak değil’ dedi. Bozdağ şunları dedi: “3 oylama yapıldı, üçü de gizlilik kuralına riayet edilerek yapıldı.”

AKP’li vekil ‘zaman kaybı’ dedi

Meclis’teki anayasa değişikliği teklifine ilişkin görüşmeler sırasında gizli oyunu ‘açık eden’ AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, gizli oylamayı ‘zaman kaybı’ diye niteleyerek, “Anayasa Mahkemesi’nden medet umanlar avucunu yalar” dedi.