Adalet Bakanı: Gerçeği değiştirmez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kararı yargının vermesi gerçeği değiştirmez" yorumunu yaptı. Twitter üzerinden bir açıklama paylaşan Bozdağ, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin darbeci 8 askeri iade talebini Yunanistan'ın reddi,haksız ve siyasi bir karardır.Kararı yargının vermesi,gerçeği değiştirmez Yunanistan adli mercilerinin verdiği bu haksız ve yanlış karar, hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilemez/düzeltilemez. Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir. Yunanistan'ı bu kararından vazgeçmeye ve darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmeye bir kez daha davet ediyorum."

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