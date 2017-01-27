Adalet Bakanı: Gerçeği değiştirmez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kararı yargının vermesi gerçeği değiştirmez" yorumunu yaptı. Twitter üzerinden bir açıklama paylaşan Bozdağ, şunları ifade etti:
"Türkiye'nin darbeci 8 askeri iade talebini Yunanistan'ın reddi,haksız ve siyasi bir karardır.Kararı yargının vermesi,gerçeği değiştirmez Yunanistan adli mercilerinin verdiği bu haksız ve yanlış karar, hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilemez/düzeltilemez. Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir. Yunanistan'ı bu kararından vazgeçmeye ve darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmeye bir kez daha davet ediyorum."