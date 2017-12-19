Adalet Bakanı Gül'den seçim ittifakı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçim ittifakı düzenlemesi için çalışma yapıldığını açıkladı. Gül, seçim barajıyla ilgili bir çalışmanın ise gündemde olmadığını söyledi.

Kanal 24 canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği seçim ittifakıyla ilgili, "Kanunda engel söz konusu, bunun kalkması sandık için faydalı olabilir, bunlar değerlendirilen hususlar" dedi. Seçim ittifakı ile ilgili uyum yasaları çerçevesinde çalışma yapıldığını söyleyen Gül, seçim barajıyla ilgili bir çalışmanın ise olmadığını aktardı.



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