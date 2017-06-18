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19 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Adalet herkese lazım, onun için herkese adalet diyoruz

18 Haziran 2017, Pazar 20:05
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Adalet herkese lazım. Köylüye, çiftçiye, gazeteciye, iş adamına, öğrenciye ve öğretmene. Onun için herkese adalet diyoruz ve istiyoruz." dedi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Onur Tiken'in cenaze törenine katılmak üzere Ordu'ya gelen Torun, Altınordu ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan izin alarak yürüyüşe ara verip Ordu'ya geldiğini söyledi.

Ordu'dan dönüşünde yürüyüşe kaldığı yerden devam edeceğini ifade eden Torun, CHP olarak bir çabalarının olduğunu, bunun da herkes tarafından anlaşılmasını istediklerini belirtti.

"Sadece tek bir ifademiz var, o da adalet" diyen Torun, "Adalet herkese lazım. Köylüye, çiftçiye, gazeteciye, iş adamına, öğrenciye ve öğretmene. Onun için herkese adalet diyoruz ve istiyoruz. Burada bizim siyasi bir çıkışımız da yok. Elbette bıçağın kemiğe dayandığı nokta Enis Berberoğlu'nun tutuklanması olmuştur." diye konuştu.

Enis Berberoğlu'na verilen kararın siyasi bir karar olduğunu ileri süren Torun, "O yüzden hukuk hepimize lazım. Dün de lazımdı, bugün de lazım, bugün suç işleyenler için yarın da lazım olacak. Biz yarın da bugün suç işleyenler için hukuk ve adalet diyeceğiz." dedi.

Adaletin herkes tarafından korunması gerektiğini savunan Torun, "Ama görüyoruz ki bir kişi FETÖ kapsamında tutuklanıyor, sonra çıkıyor. Ardından tekrar tutuklanıyor. Böyle iki başlı talimatla yönlendirilen hukuk olmaz. Suçlu suçludur. Suçluysa belgesi vardır. Ama maalesef şu anda Türkiye'de adalet öldürülmüştür." ifadesini kullandı.

Torun, yaptıkları yürüyüşün terör eylemi gibi gösterilip itibarsızlaştırılmaması gerektiğinin altını çizerek "Orada hiçbirimizin elinde zararlı bir şey yok. Sadece Türk bayrağımız var. Yanımızda başka hiçbir şey taşımıyoruz. Burada siyasi slogan falan da atmıyoruz. Sadece adalet diye bağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi

Torun, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında görülen gıda zehirlenmesi vakalarına ilişkin bir soru üzerine, askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

500'ün üzerinde askerin hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Torun, Manisa'da benzer olayın üst üste gelmesinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

Daha önce yaşanan benzer olayda yetkililerin önlemlerini almadığını öne süren Torun, şunları kaydetti:

"Burada demek ki bir olumsuzluk var. Buna sebep olanların da gerekli cezaya çarptırılması gerekiyor. Bu çocuklarımızı askere gönderirken devlete, bu ülkeye emanet ediyoruz. Onlar hepimizin emaneti. Onların yediği, içtiği, yaptıkları her şeyin vebali bizim üzerimizde. Onlar vatan evlatları ve bizim için kutsal bir görev yapıyorlar. Ana ocağından ayrılıp asker ocağına geliyorlar. Burada da böyle bir şeyle karşılaşılıyorsa burada demek ki bir tedbirsizlik, ciddiyetsizlik ve görevsizlik vardır. Bu konunun süratle ele alınıp gereğinin yapılması lazım."

AA

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