Adalet krizi ağırlaştı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, “Arkadaşlarımız Türkiye’deki adalet krizine dikkati çekmek için adalet konusundaki yaşanmış büyük çarpıklıklara hukukta, eğitimde, ekonomide her alanda adalet özleminin artık önlenemez bir talep haline geldiğini ortaya koymak için güzel çalışmalar yaptılar.” dedi.

Baykal, Antalya’nın Serik ilçesinde partisinin bayramlaşma programından sonra konuştu. Türkiye’deki gidişatın sürpriz olmadığını ve kendilerinin bunu öngördüğünü dile getiren Baykal, referandumdaki söylediklerinde haklı çıktıklarını savundu. Meclisin aylardır kapalı olduğunu belirten Baykal, sürekli kararname çıkarıldığını söyledi. Adalet krizinin ağırlaştığını belirten Baykal, “Arkadaşlarımız Türkiye’deki adalet krizine dikkati çekmek için adalet konusundaki yaşanmış büyük çarpıklıklara hukukta, eğitimde, ekonomide her alanda adalet özleminin artık önlenemez bir talep haline geldiğini ortaya koymak için güzel çalışmalar yaptılar. Toplum büyük bir ilgiyle izledi. Türkiye’de herkes biliyor ki en büyük talep adalet talebidir. Adalet talebi, ‘adalet’ demekle olmuyor. Ne olacak adalet? Belli bir siyaset ülkeye hakim olacak. O siyaset anayasayı ona göre yapacak, kurumlar ona göre işlemeye başlayacak. Hukuk devreye girecek. Siyaset yargıya hükmedemez hale gelecek.” ifadelerini kullandı. AA

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