Adalet ve hukuk yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Türkiye’de adalet ve hukukun olmadığını söyledi.

Bir tek kişinin “bu ülkede adalet var” diyemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Demiyor da zaten. Nitekim, 25 gün yürüdük. ‘Niye yürüyorsunuz’ dediler, ama ‘bu ülkede adalet var yürümeyin’ diyemediler. Onlarda biliyor adalet olmadığını.” ifadesini kullandı.

Kendine oto sansür uyguluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Eylül 2017’de “Türkiye’de yargı bağımsız yargıya, müdahale edemeyiz.” dediğini ayrıca eski ve yeni Adalet Bakanının da bunu sürekli dile getirdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Ben ‘müdahalesi var, etkisi de var’ dediğim zaman en ağır şekilde eleştirilmiştim... Erdoğan Yargıtay’ın 150. yılı sempozyumunda bir konuşma yapıyor. 6 Mart’ta yani iki gün önce, ‘eğer bir ülkede halk bunalmış ve ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar hale gelmişse oradaki yargıda bir sorun vardır.’ diyor. Günaydın Recep Bey, günaydın. Yargı sisteminde bir sorun değil, yargı sisteminde çok sorun var. Bir sorun olsa diyeceğiz ki ‘tamam şu sorunu çözelim.’ Yargı yok, adalet yok. Neden bahsediyorsunuz?” Eğer bir ülkede yargı gücünü hukukun üstünlüğünden değil de siyasî otoriteden alıyorsa orada adaletin olamayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bir kişi ellerini semaya açmış değil, milyonlarca kişi ellerini semaya açmış ‘adalet’ diye bekliyor. Bunun farkına yeni yeni vardı beyefendi. Tek adam rejiminin olduğu ülkede yargıç vicdanıyla karar veremez hale geldi. Kendisine otosansür uyguluyor.” diye konuştu.