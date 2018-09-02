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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Adaletin olmadığı yerde barış da olmaz

02 Eylül 2018, Pazar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye krizinin uluslar arası hukuk sisteminin sorun çözme kapasitesinin daha da zayıflamasının yüksek maliyetini göstermiş olduğunu ifade etti.

“Yangın benden uzakta’ demek ayrıcalığımız yok” diyen Kılıçdaroğlu, “Suriye krizinin bize bir kez daha öğrettiği bir gerçek var: Adaletin olmadığı yerde barış da olmuyor” dedi. 

 

Silâhlanmaya 610 milyar dolar

Dünyada 2017 yılında silâhlanma için ayrılan paranın 1,74 trilyon dolar olduğuna dikkat çeken CHP liderinin Cumhuriyet’teki  yazısında, “Kayıt altına alınmayan askeri harcamaları eklediğimizde bu oran daha da yükseliyor. Silâhlanmaya 610 milyar dolar harcayan ve silâhlanma yarışında açık ara birinci olan ABD’nin en yakın beş rakibinin silâhlanmaya ayırdıkları toplam rakam ise 578 milyar dolar.

Bu rakamlar yoksul ülkelerin eğitim veya sağlık sistemlerine aktarılsa, oradaki öfkenin, haksızlık algısının şiddeti ve terörü beslemesi engellenmiş olurdu. Yine küresel göç dalgaları sınırlanır, insanların doğdukları ülkelerde huzurlu yaşamalarına katkı yapılmış olunurdu” ifadeleri yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu’na göre, barış için özel bir gün ayırmak yetmiyor. BM’nin sorun çözme kapasitesini arttırmak da gerekiyor. Son yıllarda uluslararası hukukun özellikle küresel güçler tarafından keyfi olarak aşındırılması, sürekli istisnalar peşinde koşulması, bütün dünyaya büyük bedeller ödetti, ödetmeye devam ediyor.

 

Etiketler: CHP, Kemâl Kılıçdaroğlu, silah, Suriye
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