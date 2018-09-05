Adana'da yeniden aday gösterildi

MHP, yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü yeniden aday gösterdiği bildirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün görüşme yeniden adaylığı değerlendirildi. MHP kaynaklarından alınan bilgiye göre, Devlet Bahçeli'nin Sözlü'ye, "Siz halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız, aynı zamanda büyükşehir belediyesi başkan adayımızsınız, yolunuz açık olsun" dediği bildirildi. 3 dönem Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanlığı yapan Sözlü, 30 Mart 2014'teki yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. DHA

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