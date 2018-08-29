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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Adil Öksüz davasında yeni gelişme

29 Ağustos 2018, Çarşamba 12:37
Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında gözaltına alınan  Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Sönmez ile avukatı katıldı. 

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp'in, önceki celse alınan ara kararlar gereği dosyaya giren belgeleri okumasının ardından söz alan Sönmez, Cihan Ergün, Köksal Çelik, Ali Rıza Çam ve Kemal Açıkgöz'ün tanık olarak dinlenmesini, Öksüz'ün üzerinden çıkan eşyaları iade eden kamu görevlilerinin yargılandığı dava dosyasının incelenmesini ve firari sanığın nezarethanedeki görüntülerinin dosyaya eklenmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı Alp, Sönmez'in taleplerini bu aşamada yargılamaya fayda sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti. 

Daha sonra son savunmasını yapan sanık Çetin Sönmez, aleyhindeki tanık beyanlarının 20-25 yıl öncesine ait olduğunu, hala kamu görevinde bulunan aynı tanıkların mahkemede lehinde ifadeler kullandıkları söyledi. Örgütle ilgisinin bulunmadığını savunan Sönmez, tahliye ve beraat talep etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin terör örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat istedi.

Savunmaların ardından söz alan duruşma savcısı, esasa ilişkin görüşünü tekrarlayarak, Sönmez'in "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan Sönmez, "Tahliye ve beraat istiyorum. Suçsuzum." dedi.

Müzakerenin ardından, mahkeme heyetinin oy birliğiyle aldığı kararı açıklayan Alp, sanık Sönmez'in "Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldığını kaydetti.

Kararla birlikte tutukluluğunun devamına hükmedilen Sönmez, cezaevine götürüldü.

AA

Etiketler: Adil Öksüz, 15 Temmuz, darbe, hakim
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