Af konusunda Bahçeli ısrarcı... Adalet Bakanı: Gündemimizde yok

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ‘bayramdan önce bir af’ için çalıştıklarını açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisine, “af gündemimizde değildir” cevabını verdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, memleketi Gaziantep’te Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan Yerel Medya Soruyor programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin af çağrısına cevap verdi. Bahçeli’nin 235 bini bulan mahkûm ve tutuklu olduğunu hatırlatarak, Ramazan ayı öncesinde hükumetten af konusunda çalışma yapılması önerisi ile ilgili soruya cevap veren Gül, “Tam süre bitti derken, süreyi taşacak kocaman bir soru Arif beyden geldi” dedi. Gül daha sonra ise cevap verdiği soru ile ilgili, “Şu an için bir af gündemde değildir. Hükümetimizin gündeminde şu an için yoktur” cevabını verdi.

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