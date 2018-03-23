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23 MART 2018 CUMA - YIL: 49

''Afrin'in devamı var; İdlib var, Mümbiç var''

23 Mart 2018, Cuma 17:45
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatında 3 bin 731 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

"3 BİN 731 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün itibariyle Afrin'deki mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor ve Afrin'de iş bitmeyecek. Afrin'in devamı var. İdlib var, Mümbiç var, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle bunun bütünleşmesi var. Zira bütün mesele oradaki mağdur, mazlum kardeşlerimizi bir an önce yerlerine kavuşturmak yatıyor. Salona girerken sordum, 'sayı itibariyle ne kadar terörist etkisiz hale geldi?' Aldığım rakam şu; 3 bin 731 terörist etkisiz hale getirilmiş. Tabi şehitlerimiz de var ancak şehitler işte bu teröristlerin bu noktaya gelmesinin vesilesidir ve onun asıl bereketi onlardır" dedi.

DHA

Etiketler: erdoğan, afrin, zeytin dalı harekatı
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