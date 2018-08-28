Afta anlaştılar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ceza İnfaz Kanunu değişikliği ve af konusunda ortak bir çalışma kararı aldığı iddia edildi.

MHP’nin 1 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılmasıyla gündeme almayı planladığı af kanun teklifinin detayları belli oluyor. Affın, hükümlülerin cezalarından belli miktar indirim yapılarak getirilmesi, böylelikle anayasanın 87. maddesindeki nitelikli çoğunluk şartı olan 360 oya gerek kalmaması öngörülüyor. İki liderin Ceza İnfaz Kanunu değişikliği ile kısmî af ve bazı suçlarda idam cezasının geri getirilmesine yönelik değişiklik konusunda çalışma yapma kararı aldığı ileri sürüldü. Şartlar olgunlaştığı taktirde infaz yasası değişiklik teklifinin, AKP ve MHP’li grup başkanvekilleri tarafından, anayasa değişikliğinin ise iki parti ve BBP ile birlikte toplam 341 vekilin imzası ile TBMM’ye sunacağı iddia edildi. Sözcü’den Emin Özgönül’ün haberinde, Erdoğan’ın 31 Temmuz’da Devlet Bahçeli ile yaptığı sürpriz görüşmenin perde arkasında da bu iki konunun bulunduğu öne sürüldü.

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