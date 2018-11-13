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13 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Afyon’dan ders çıkartılmamış

13 Kasım 2018, Salı 12:00
Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi’ndeki 7 askerin şehit olduğu olayı gündeme getiren MHP Lideri Bahçeli, “Demek ki 2012’deki Afyonkarahisar faciasından gerekli ders çıkarılamamıştır” dedi.

Süngü Tepe Üs Bölgesi’ndeki 7 askerin şehit olduğu bir mühimmat patlamasına değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “ Demek ki 2012’deki Afyonkarahisar faciasından gerekli ders ve sonuçlar çıkarılamamıştır” diye konuştu. Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Süngü Tepe Üs Bölgesi’ndeki bir mühimmat deposunda milleti acıya boğan bir patlama meydana geldiğini, 7 Mehmet’in şehit olduğunu, 25 Mehmet’in de yaralandığını anımsattı. Yeni bir mühimmat depo felaketine maruz kalınmasının düşündürücü ve yürek yaralayıcı olduğunu belirtti.

Mantıklı izahını sabırla bekliyoruz

Bahçeli, “Demek ki 2012’deki Afyonkarahisar faciasından gerekli ders ve sonuçlar çıkarılamamıştır” diye konuştu. Patlamanın makul ve mantıklı izahını sabırla beklediklerini aktaran Bahçeli, “Tunceli Nazımiye’de donmak, Hakkâri Şemdinli Süngü Tepe’de yanmak kaderimiz olmamalıdır.” ifadesini kullandı. Bahçeli, 11 Kasım 2018 Pazar günü, Şırnak’ın Görmeç Köyü kırsalında 2 kahraman askerin şehit olduğunu hatırlatarak, bütün şehitlere Cenâb-ı Allah’tan rahmet diledi.

Amaç YPG’yi perdelemek

ABD’nin YPG’yi kollayıp PKK’yı hedef haline getirmesinin da “tamamen kandırmaca, yeni bir aldatma serüveni” olduğunu belirten Bahçeli, “Dünya alem bilmektedir ki PKK eşittir YPG’dir. YPG’yi kuran ve kumanda eden Kandil ve mücavir alanlarda mukim PKK terör örgütüdür” dedi. ABD ile YPG arasında Irak ve Suriye’nin paylaşılması hususunda derin bir anlaşma, alçak bir paslaşma olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Açık ve ortadadır ki PKK’lı teröristlerin başına ödül koymak, PYD/YPG’yi perdelemek, gözlerden uzak tutmak demektir. Ederi 12 milyon dolar olduğu ilan edilen canilerin işin özünde bizim nezdimizde delikli kuruş kadar değeri yoktur” ifadelerini kullandı. 

AA

Etiketler: bahçeli
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