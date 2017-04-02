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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Ağbal, Erdoğan’ı 'müceddit' yaptı

02 Nisan 2017, Pazar 16:37
Maliye Bakanı Ağbal, “Her yüzyılda bir lider gelir, bu defa Rabbim İslam ümmeti için de bu millet için de Recep Tayyip Erdoğan’ı nasip etmiş” dedi.

Merkeze bağlı Şingah Mahalle odasında vatandaşlarla bir araya gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, burada yaptığı konuşmada, halk oylamasına sunulacak 18 kanun maddesini tek tek anlatmayacağını belirterek, “Bu topluluk bununla uğraşmaz. Bu topluluk neye bakıyor? Sayın Cumhurbaşkanımıza bakıyor, dolayısıyla Rabbimin bu millete, İslâm âlemine bir lütfu. Her yüzyılda bir lider gelir, bu defa Rabbim İslâm ümmeti için de bu millet için de Recep Tayyip Erdoğan’ı nasip etmiş. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Çıktığı bu yolda, bu kutlu yürüyüşte hepimizi onun yolunda giden insanlardan eylesin” diye konuştu.

Onun yolunda gideceğiz

Ağbal, “Sayın Cumhurbaşkanımız da diyor ya ‘Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece.’ Öyle değil mi? Sıkıntıları hep beraber yaşamadık mı? Bu ülkenin lideri, hepimizin inandığı ve gerçekten güvendiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız bize diyor ki, ‘Bu anayasa değişikliği bu memleketin menfaatine, faydasına.’ Biz ona inanıyor muyuz? Evet, işte bu kadar. Önümüzde bir lider var, önümüze koyduğu bir yol var. Biz onun yolunda ve istikametinde gideceğiz, bu anayasa değişikliğini de hep beraber yapacağız. Ne zaman Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güvendiysek, inandıysak hep işimiz rast gitti.” ifadelerini kullandı.

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AA

Etiketler: naci ağbal, erdoğan
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  • Bir mağdur

    03.04.2017 17:27:41

    Kabataş, Mavi Marmara, Sümeyye Suikastı, Rus uçağı vb birçok yalanı söyleyip herşey ortaya çıktığında ısrarla söylediklerini savunan, birgün dediğinin ertesi günü tersini iddia eden, Sayın Baykal'la ilgili hadiseyi miting meydanlarında basbas bağıran bir adam mı? Siz bakan olmuşsunuz ama..., neyse! Hani Üstad'a soru soracak bir İngiliz'e cevabı var "değil 60

  • aydın

    03.04.2017 11:59:08

    ondan önce ahmet akgündüz ilan etmişti zaten.beraber çektirdiği fotonun altına yazarak.

  • Kim doğru

    03.04.2017 08:40:59

    Memlekete bakıyorumda adalet yok hukuk yok yolsuzluk başını almış gitmiş suç başını almış gitmiş özellikle şu 8 yıl içinde faiz haram kanımıza kadar işlettiler öyle çıkıpda sözle tepki göstermekle olmaz bu işler.

  • özdemiroğlu

    03.04.2017 08:22:49

    Çok güzel Ağbal; bir bu kalmıştı. Siyaseti bazı AKP'li vatandaşların neden inanç gibi algıladıkları ortaya çıktı. Evet bazı NUR TALEBESİ KARDEŞLER şimdi söyleyin Demokrat Misyonun devamı nerede? Bu kafa siyasal İslamcı ve Milli Görüş zihniyeti değil mİ?

  • Necati

    03.04.2017 00:14:14

    Şimdi daha iyi anlaşılıyor ki, bu siyaset düzenbazlarının gerçek yüzleri ortaya cıkıyor da, gafletin derin cukurunda bogulanlar hala göremiyorlar.

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