Ağbal, Erdoğan’ı 'müceddit' yaptı

Maliye Bakanı Ağbal, “Her yüzyılda bir lider gelir, bu defa Rabbim İslam ümmeti için de bu millet için de Recep Tayyip Erdoğan’ı nasip etmiş” dedi.

Merkeze bağlı Şingah Mahalle odasında vatandaşlarla bir araya gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, burada yaptığı konuşmada, halk oylamasına sunulacak 18 kanun maddesini tek tek anlatmayacağını belirterek, “Bu topluluk bununla uğraşmaz. Bu topluluk neye bakıyor? Sayın Cumhurbaşkanımıza bakıyor, dolayısıyla Rabbimin bu millete, İslâm âlemine bir lütfu. Her yüzyılda bir lider gelir, bu defa Rabbim İslâm ümmeti için de bu millet için de Recep Tayyip Erdoğan’ı nasip etmiş. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Çıktığı bu yolda, bu kutlu yürüyüşte hepimizi onun yolunda giden insanlardan eylesin” diye konuştu.

Onun yolunda gideceğiz

Ağbal, “Sayın Cumhurbaşkanımız da diyor ya ‘Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece.’ Öyle değil mi? Sıkıntıları hep beraber yaşamadık mı? Bu ülkenin lideri, hepimizin inandığı ve gerçekten güvendiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız bize diyor ki, ‘Bu anayasa değişikliği bu memleketin menfaatine, faydasına.’ Biz ona inanıyor muyuz? Evet, işte bu kadar. Önümüzde bir lider var, önümüze koyduğu bir yol var. Biz onun yolunda ve istikametinde gideceğiz, bu anayasa değişikliğini de hep beraber yapacağız. Ne zaman Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güvendiysek, inandıysak hep işimiz rast gitti.” ifadelerini kullandı.

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