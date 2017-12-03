Ağrı’ya tıp fakültesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Ağrı’ya yaptığı ziyarette şehre tıp fakültesi kazandıracaklarını ifade etti.

Ağrı’daki İbrahim Çeçen Üniversitesi’ne tıp fakültesi getireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradan ülkemizin doktorlarını yetiştireceğiz. Hastanemizde biraz gecikmeler oldu, Allah nasip ederse Mart ayına kadar da hastanemizi bitireceğiz” diye konuştu. Erdoğan, AKP Ağrı 6. Olağan İl Kongresi’nin yapıldığı Naim Süleymanoğlu Spor Salonu önünde vatandaşlara hitap etti. İbrahim Çeçen Üniversitesi ile kente üniversitenin geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İçeride bir müjde vereceğim, o müjde de inşallah İbrahim Çeçen Üniversitesine tıp fakültesini de getireceğiz. Buradan ülkemizin doktorlarını yetiştireceğiz. Hastanemizde biraz gecikmeler oldu, Allah nasip ederse Mart ayına kadar da hastanemizi bitireceğiz. Bu hastane, tıp fakültemizin afiliyesi olacak ve tıp fakültesindeki öğrencilerimiz bu hastanede eğitimlerini alacaklar, Ağrı’nın dertli insanları da dermanını bu hastanede bulacaklar.” diye konuştu. AA

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