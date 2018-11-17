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17 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Ahıska Türkleri hiçbir şekilde asimile olmadı

17 Kasım 2018, Cumartesi 21:57
Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu Yerli Düşünce Derneği’nin Ahıskalı Türklerin Sovyet Rusya tarafından vatanlarından sürülmesinin yıldönümü münasebetiyle düzenlediği etkinliğe katıldı.

Sürgünde şehit olan 17 bin Ahıskalı Türk ve tüm şehitler adına düzenlenen program Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yalçın Topçu konuşmasında Ahıskalı Türkler’i “Dünyanın çeşitli ülkelerinde, hayatın her alanında kendilerini ispatlamış, onca çilelere rağmen hiçbir şekilde asimile olmamış, yaşadığı ülkeye asla ihanet etmemiş, aksine büyük bir özveri ile hizmet ederek her türlü takdiri hak etmiş, yüreğinde hep Ahıska’yı ve Türkiye’yi yaşatmış, Türklüklerine, vatanlarına, inançlarına, kültürlerine bağlı bir toplumdur” şeklinde tanımladı. Günümüzde yaşanan katliamlardan ve çatışmalardan örnekler veren Topçu, “Orta Doğu, Afrika, Balkanlar, Kafkaslar ve Asya’nın Müslümanları, Kürt’ü, Arap’ı, Türkmen’i, Boşnak’ı, Abhaz’ı, Arnavut’u, Çerkez’i, Çeçen’i, Uygur’u, Arakanlısı, Somali ve Sudanlısı, Libyalısı, Yemenlisi, Keşmirlisi dünyanın gözü önünde akıl almaz vahşete ve katliama, soykırıma tabi tutulmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ankara – Recep Gören 

Etiketler: ahıska türkleri
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