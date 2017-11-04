Ahlak olmasa yok oluruz

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, nitelikli ve değerler eğitimiyle yetiştirilmiş insan gücünün önemine işaret ederek, “Bu çağ öyle bir çağ ki eğer ahlaki, etik ve insani değerler olmazsa dünyanın hızlı bir yok oluşa gitmemesi mümkün değil” dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, nitelikli ve değerler eğitimiyle yetiştirilmiş insan gücünün önemine işaret ederek, “Bu çağ öyle bir çağ ki eğer ahlâkî, etik ve insanî değerler olmazsa dünyanın hızlı bir yok oluşa gitmemesi mümkün değil. Bu çağ öyle bir çağ ki ellerimizde oluşturduğumuz canavarların sadece bizi değil, dünyayı yok etme isteğinin en yüksek olduğu çağ” diye konuştu. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2. İş Ahlâkı Zirvesi’nin açılışına katılan Işık, üretimin kalkınmadaki önemine değindi.

Bu kavramlar tartışılmıyor

Başbakan Yardımcısı Işık, Türkiye’de eğitimle ilgili her zaman tartışma olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: “Şu hiç tartışılmıyor, ‘Acaba biz eğitimi bir bilgi transfer mekanizması olarak mı görüyoruz yoksa iyi insan yetiştirmek için bir araç olarak mı görüyoruz?’ Yani çok bilen insan mı, çok iyi insan mı istiyoruz? Türkiye’de bu konular üzerinde maalesef tartışma çok az. Bu çağ öyle bir çağ ki eğer ahlaki, etik ve insani değerler olmazsa dünyanın hızlı bir yok oluşa gitmemesi mümkün değil. Bu çağ öyle bir çağ ki ellerimizde oluşturduğumuz canavarların sadece bizi değil, dünyayı yok etme isteğinin en yüksek olduğu çağ.”

“İyi insanlar yetiştirmeliyiz”

Şu anda “Acaba nükleer silâhlar mı yoksa yapay zeka mı daha tehlikeli?” tartışmalarının yapıldığını anlatan Işık, “Gerçekten çok doğru. Pek çok uzman önümüzdeki birkaç yıl içinde ‘Evet yapay zekâ insanlık için daha çok tehlike arz ediyor.’ diyecektir. Şu anda da bunu diyenler var. Siz o yapay zekayı oluşturan insan kaynağını etik değerlere sahip şekilde yetiştirmezseniz, insandan bağımsız ve insanın kontrol edemeyeceği bir dünyayı yok edecek canlıların öne çıkmasını engelleyemezsiniz” diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Işık, iyi Müslüman, aile ferdi, vatandaş olmak yani kısacası iyi insan olma noktasındaki gayretlerin ve çalışmaların her zaman olduğundan daha fazla artırılması zorunluluğu bulunduğunu söyledi.